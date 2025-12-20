Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được tổ chức ở TPHCM với hơn 20 hoạt động, trong đó có 4 chương trình lớn như Bản trường ca hòa bình; Đất nước trọn niềm vui; bắn pháo hoa tại 30 điểm; lễ diễu binh, diễu hành. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động tưởng niệm, văn hóa và nghệ thuật diễn ra trên khắp cả nước để tôn vinh những người đã hy sinh và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Trong đó, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4 tại trung tâm Quận 1 (cũ), TPHCM. Tham gia chương trình diễu binh, diễu hành có 38 khối của lực lượng vũ trang (Quân đội, lực lượng dân quân 25 khối; lực lượng Công an 13 khối) và 12 khối diễu hành đại diện cho các tổ chức quần chúng… Ngoài ra, khối diễu binh của Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng tham gia chương trình.
Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam; của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông, với chân lý Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một…”.
Theo báo cáo của Chi cục Thống kê TPHCM, trong tháng 4, nhờ chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, ngành dịch vụ của thành phố sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 129.000 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng doanh thu từ dịch vụ ăn uống và lưu trú lần lượt tăng trên 86% và gần 97% so với cùng kỳ. Nhiều khách sạn tại trung tâm TPHCM kín phòng cho thuê trong tuần cao điểm dịp lễ 30/4.
4 tháng sau đó, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội là đại lễ Quốc khánh 2/9 vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ, vừa thấm đẫm niềm tự hào dân tộc.
Trước đó, các hoạt động xã hội, phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội cũng được triển khai sôi động để chào mừng 80 năm Quốc khánh như hoạt động kích cầu du lịch, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025".
Đặc biệt lần đầu tiên, ngày 28/8, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Lễ kỷ niệm với sự tham gia của 40.000 quân nhân và các tầng lớp nhân dân, cùng hệ thống vũ khí, xe tăng, UAV, hệ thống radar và pháo binh. Trên bầu trời, những phi đội máy bay chiến đấu, trực thăng vận tải và trực thăng vũ trang nhào lộn điêu luyện, như khắc họa sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang.
Dưới mặt đất, từng đoàn xe cơ giới và khí tài hiện đại nối tiếp nhau đi qua, trong tiếng reo vang không ngớt của hàng vạn người dân. Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ diễu binh còn có sự tham gia của lực lượng vũ trang trên biển. Sự kiện còn có sự tham gia của các đoàn diễu binh đến từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
Phố phường Hà Nội ngập tràn sắc đỏ sao vàng, tạo nên một khung cảnh choáng ngợp. Không khí ngày 2/9 khiến nhiều người xúc động khi cách đây 80 năm - ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động ấy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: “Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”.
80 năm qua, dân tộc ta đã đi từ những ngày tháng đói nghèo, chiến tranh đến độc lập, thống nhất, rồi đổi mới và hội nhập quốc tế. Mỗi bước đi đều in dấu sức mạnh đại đoàn kết và ý chí vươn lên của dân tộc.
"Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân", Tổng Bí thư khẳng định.
Hai lễ kỷ niệm đã khiến hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước thổn thức, xúc động dâng trào.
Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh là dịp để mọi người Việt Nam, mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, những đảng viên và mọi người dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, muôn triệu người như một, đoàn kết, chung tay, hướng về Tổ quốc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Ảnh: Nhóm PV VNN, TTXVN, VGP