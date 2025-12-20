Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được tổ chức ở TPHCM với hơn 20 hoạt động, trong đó có 4 chương trình lớn như Bản trường ca hòa bình; Đất nước trọn niềm vui; bắn pháo hoa tại 30 điểm; lễ diễu binh, diễu hành. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động tưởng niệm, văn hóa và nghệ thuật diễn ra trên khắp cả nước để tôn vinh những người đã hy sinh và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Trong đó, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4 tại trung tâm Quận 1 (cũ), TPHCM. Tham gia chương trình diễu binh, diễu hành có 38 khối của lực lượng vũ trang (Quân đội, lực lượng dân quân 25 khối; lực lượng Công an 13 khối) và 12 khối diễu hành đại diện cho các tổ chức quần chúng… Ngoài ra, khối diễu binh của Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng tham gia chương trình.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.