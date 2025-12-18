Nghị quyết 68 đánh dấu bước ngoặt trong tư duy phát triển: Kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế, ngang hàng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trong “kiềng ba chân” tạo nền tảng cho một nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Điều này đòi hỏi thay đổi mạnh mẽ cách đối xử với khu vực tư nhân: Bảo vệ vững chắc quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh; tháo gỡ rào cản về đất đai, tín dụng, thị trường và công nghệ; tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; và hình thành đội ngũ doanh nhân hiện đại có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp.

Nghị quyết 68 đặt nền móng cho việc hình thành những tập đoàn tư nhân mạnh đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.