Cả nước đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trong bối cảnh đất nước vừa thực hiện cuộc sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã).

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ này có 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Thảo luận, thông qua văn kiện đại hội cấp mình và góp ý với dự thảo văn kiện đại hội cấp trên, văn kiện Đại hội 14 của Đảng; lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp; hoàn thiện nhân sự trong hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp được thực hiện một cách thận trọng, bài bản, bảo đảm “làm đến đâu chắc đến đó”.

Tại 11 tỉnh, thành phố không hợp nhất, sáp nhập, các đại hội đã bầu được 634 ủy viên Ban chấp hành; 164 ủy viên Ban thường vụ; 11 bí thư và một số chức danh khác. Trong số 634 đại biểu trúng cử, tỷ lệ nữ chiếm 17,03%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 20,98%. Các đại hội cũng bảo đảm tỷ lệ về cơ cấu trẻ (10% dưới 42 tuổi); tuổi bình quân là 49,76.

Tại 23 tỉnh, thành thực hiện sáp nhập, nhân sự cấp ủy khoá mới được cấp có thẩm quyền chỉ định và công bố tại đại hội. Qua tổng hợp báo cáo kết quả đại hội của 23 đảng bộ địa phương, các đảng bộ đã được chỉ định 1.669 ủy viên Ban chấp hành; 461 ủy viên Ban thường vụ; 23 bí thư, 99 phó bí thư và 23 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Tất cả 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ mới đều không phải là người địa phương theo đúng chủ trương của Trung ương.

Nhiều bí thư tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X đều là những cán bộ đã được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, được rèn luyện và thử thách qua thực tiễn, có khả năng đảm đương tốt trọng trách trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, sự kiện trọng đại của đất nước, là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới, "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Từ rất sớm, Trung ương đã thành lập các tiểu ban để chuẩn bị cho đại hội; trong đó tập trung vào hai nội dung quan trọng: chuẩn bị các văn kiện và công tác nhân sự.

Tại Hội nghị Trung ương 13 vào đầu tháng 10, Trung ương đã thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Sau đó, các dự thảo văn kiện được công bố lấy ý kiến nhân dân. Từ ngày 15/10-15/11, cả nước đã có hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Cũng tại Hội nghị Trung ương 13, Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (ủy viên chính thức, dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội 14 của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 14 diễn ra đầu tháng 11, Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 (tái cử và tham gia lần đầu) để báo cáo Đại hội 14 của Đảng và trình Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bầu cử theo quy định.

Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả đo đếm được; có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ mới của Đảng và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trách nhiệm “chọn đúng người cho đúng việc”, nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả.

"Chúng ta phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những đồng chí đó phải hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính và nêu gương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích nhân dân lên trên hết; phải có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức để mở khóa các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh. Quan trọng hơn, phải có năng lực tổ chức thực thi: thiết kế mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách 'đi đến cùng' với kỷ luật công vụ cao", Tổng Bí thư nêu rõ.