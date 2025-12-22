Ảnh: Chinhphu.vn

Kết quả trên có được nhờ nỗ lực điều hành quyết liệt, linh hoạt và nhất quán của Chính phủ trong suốt năm 2025. Trước bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm phát và địa chính trị diễn biến phức tạp, Chính phủ đã tập trung ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn.

Hàng loạt giải pháp được triển khai đồng bộ như điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược; thúc đẩy xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường.

Chính phủ cũng đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh tiếp tục được triển khai kịp thời. Sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương đã tạo động lực mạnh mẽ giúp nền kinh tế phục hồi nhanh, duy trì đà tăng trưởng cao và nâng cao thu nhập người dân.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD...

TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, dự báo mức tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam sẽ đạt 9-10%.

Theo vị chuyên gia này, các động lực tăng trưởng chính được dự báo sẽ phục hồi đồng đều, trong đó đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ với kế hoạch giải ngân 100% (tức khoảng 34-35 tỷ USD, tương đương 7% GDP). Với con số này, Việt Nam hiện có mức đầu tư công so với GDP cao nhất châu Á.

Ông Lực cho hay, đầu tư công giải ngân tốt có thể giúp tăng trưởng kinh tế thêm khoảng 2 điểm %. Bên cạnh đó, tiêu dùng trong nước hiện được coi là động lực quan trọng nhất, đóng góp 60% cho tăng trưởng kinh tế.

Theo GS.TS. Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), Việt Nam đã bước vào giai đoạn bản lề có thể đưa đất nước cất cánh trong hai thập kỷ tới với tiềm lực vĩ mô mạnh, khát vọng dân tộc được khơi dậy và nền tảng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ.

Ông cho rằng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam cần tập trung vào 3 hướng. Cụ thể, cải cách thể chế với quy trình chính sách dựa trên bằng chứng và thử nghiệm; tăng giá trị gia tăng trong xuất khẩu, đặc biệt tại các thị trường lớn như Trung Quốc và đầu tư mạnh cho nhân lực, tạo các “khu thương mại tự do” gắn với đại học, nghiên cứu để hình thành hệ sinh thái sáng tạo.