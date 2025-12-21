Sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá, cùng quá trình cải cách mạnh mẽ về thể chế và thủ tục, đã tạo động lực quan trọng giúp khu vực tư nhân phục hồi mạnh mẽ. Đây cũng là năm Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến trong hội nhập tài chính quốc tế, với thị trường chứng khoán được FTSE Russell nâng hạng lên “mới nổi”, mở ra cơ hội hút dòng vốn hàng tỷ USD trong những năm tiếp theo.

Giá vàng năm 2025 chứng kiến một chu kỳ tăng chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Tới cuối tháng 11, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế leo lên 4.220 USD/ounce, tăng gần 61% so với đầu năm và tiến sát ngưỡng kỷ lục thiết lập hồi tháng 10. Diễn biến này phản ánh bối cảnh toàn cầu nhiều biến động: đồng USD suy yếu vì Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ, lạm phát tại các nền kinh tế lớn ở mức cao, cùng căng thẳng địa chính trị và thương mại kéo dài.

Tại Việt Nam, giá vàng cũng có một năm “bốc lửa”. Vàng miếng SJC từ mức 84 triệu đồng/lượng cuối năm 2024 đã chạm đỉnh 154,9 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 11. Đặc biệt, trong tháng 10, thị trường chứng kiến cảnh người dân xếp hàng mua vàng mọi chủng loại, đẩy giá trên thị trường tự do có lúc lên đến 160-170 triệu đồng/lượng và tạo mức chênh lệch 13-20 triệu đồng/lượng so với giá thế giới.

Tuy nhiên, ngay sau giai đoạn sốt nóng, giá vàng trong nước đã nhanh chóng trở về mức hợp lý hơn nhờ sự can thiệp kịp thời của cơ quan quản lý và sự điều chỉnh linh hoạt của các tiệm vàng. Mặt bằng giá tại nhiều cơ sở tư nhân nhỏ lẻ hiện sát hơn với giá thế giới quy đổi theo tỷ giá chợ đen, chỉ ở mức khoảng 142-143 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy thị trường có khả năng tự cân bằng tốt hơn, tránh tái diễn tình trạng đầu cơ cực đoan như các năm trước.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2025 với tâm thế hứng khởi và duy trì đà tăng mạnh xuyên suốt nhiều tháng. VN-Index tăng 33,5% so với đầu năm, đạt 1.691 điểm vào cuối tháng 11 và từng vượt sát mốc 1.800 điểm - mức tăng vượt trội so với nhiều thị trường mới nổi trong khu vực. Thanh khoản bùng nổ, dòng tiền nội áp đảo và tâm lý nhà đầu tư tích cực trong bối cảnh lãi suất thấp, tín dụng tăng trưởng mạnh và nhiều doanh nghiệp phục hồi lợi nhuận.

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của thị trường là sự trỗi dậy của nhóm doanh nghiệp tư nhân đầu tàu, đặc biệt là hệ sinh thái “họ Vin”. Cổ phiếu VIC tăng tới 6,5 lần chỉ trong 8 tháng, trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền và phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào chiến lược mở rộng mạnh mẽ của tập đoàn trong công nghiệp, công nghệ, năng lượng và hạ tầng.

Dù vậy, thị trường cũng chứng kiến những nhịp điều chỉnh mạnh trong quý IV khi áp lực chốt lời tăng cao và nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy chịu ảnh hưởng nặng. Không ít mã cổ phiếu giảm 20-50% so với đỉnh. Nhưng xét tổng thể, 2025 vẫn là một năm thành công, mang tính bước ngoặt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được FTSE Russell nâng hạng mở ra kỳ vọng dòng tiền ngoại sẽ quay lại mạnh mẽ hơn trong năm 2026, tạo nguồn lực quan trọng cho chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh - bền vững.

Thị trường bất động sản năm 2025 tiếp tục nóng ở nhiều khu vực, đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM, nơi giá căn hộ trung bình đã lên mức 80-90 triệu đồng/m2. Sức cầu mạnh mẽ đến từ quá trình đô thị hóa nhanh, nguồn cung chậm cải thiện và dòng tiền dồi dào chảy vào tài sản trú ẩn.

Tuy nhiên, nhờ loạt chính sách mới được triển khai trong năm 2025, thị trường chuyển từ “tăng nóng” sang giai đoạn “tăng có kiểm soát”. Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh phê duyệt dự án, tháo gỡ pháp lý các vướng mắc kéo dài và thúc đẩy mạnh phân khúc nhà ở xã hội, qua đó giúp gia tăng nguồn cung, giảm áp lực tăng giá quá mức.

Ở chiều tín dụng, ngân hàng siết dòng tiền vào các dự án rủi ro, ưu tiên vốn cho sản xuất - kinh doanh và các phân khúc bất động sản lành mạnh hơn. Điều này khiến thị trường căn hộ và đất nền có dấu hiệu chậm lại trong những tháng cuối năm, lãi suất liên ngân hàng tăng 5-6% và lãi suất huy động cũng nhích lên. Thị trường nhờ vậy tránh được nguy cơ tích tụ bong bóng, tạo nền tảng phát triển bền vững hơn.

Trong khi đó, bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng lớn. Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia sang Việt Nam kéo nhu cầu thuê đất tăng mạnh tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai và Bình Dương. Năm 2025 cũng chứng kiến nhiều dự án khu công nghiệp mới được khởi công, góp phần củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tỷ giá ổn định nhờ điều hành chủ động, củng cố niềm tin thị trường

Một trong những điểm đáng chú ý của kinh tế Việt Nam năm 2025 là sự ổn định của tỷ giá trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tỷ giá trung tâm đến cuối tháng 11 chỉ tăng khoảng 3,4% so với đầu năm, nằm trong mức điều hành định hướng của NHNN. Tỷ giá tại ngân hàng thương mại dao động quanh 26.162-26.412 VND/USD, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung - cầu ngoại tệ.

Thị trường tự do biến động mạnh hơn, đặc biệt trong tháng 10 khi USD tăng 7,3% so với đầu năm, phần nào do chênh lệch vàng trong nước - thế giới nới rộng. Trước áp lực đó, NHNN đã bán USD theo hợp đồng kỳ hạn 180 ngày với mức giá hợp lý, giúp các ngân hàng cân bằng trạng thái ngoại tệ, qua đó giảm sức ép đầu cơ và ổn định tâm lý thị trường.

Cuối năm nay, tỷ giá được kỳ vọng tiếp tục hạ nhiệt nhờ khả năng Fed giảm lãi suất, dòng kiều hối tăng mạnh và niềm tin tài chính được củng cố.

Với những thành tựu nổi bật trong điều hành, cải cách và thu hút đầu tư, năm 2025 được xem là cột mốc bản lề giúp Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Dù thị trường vàng, chứng khoán và bất động sản có những giai đoạn biến động mạnh, nhưng xét toàn diện, dòng tiền và kỳ vọng đều phản ánh sự tin tưởng lớn vào nền kinh tế Việt Nam.

Đà tăng trưởng năm 2025 không chỉ đến từ hiệu ứng phục hồi sau dịch mà là kết quả của sự chuyển mình mạnh mẽ về thể chế, sản xuất, công nghệ, cùng khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để kinh tế Việt Nam duy trì sức bật trong các năm tới, hướng tới giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn.