Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho VietNamNet biết, Sở đã chủ động vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về kết quả điểm thi môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Quá trình rà soát cho thấy, hơn 40 bài thi môn Toán đạt điểm tuyệt đối thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và hoàn toàn phản ánh đúng năng lực thực chất của các em.

"Ngay khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, dù chưa nhận được văn bản yêu cầu chính thức từ Bộ GD-ĐT hay các cơ quan chức năng, Sở GD-ĐT đã chủ động triển khai rà soát toàn bộ quy trình. Việc kiểm tra được thực hiện chặt chẽ từ khâu coi thi, rà soát văn bản tại điểm thi, phân tích phổ điểm cho đến đối chiếu chéo với kết quả học tập 3 năm THPT của thí sinh", ông Chung khẳng định.

Theo đó, kết quả bước đầu cho thấy "chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào".

Các em học sinh tại Lào Cai. Ảnh: VNN

"Toàn bộ hơn 40 điểm 10 môn Toán của tỉnh đều hội tụ ở Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Quá trình đối chiếu học bạ cho thấy 100% học sinh đạt điểm cao đều là học sinh giỏi toàn diện, có điểm tổng kết môn Toán rất cao. Đặc biệt, nhiều em trong nhóm này là thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia và đã sở hữu giải thưởng lớn", ông Chung nói.

Chia sẻ về năng lực thực tế của nhóm thí sinh, lãnh đạo Sở GD-ĐT Lào Cai nhấn mạnh: "Trong tổng số 40 em đạt điểm 10, có tới 18 em đã đủ điều kiện trúng tuyển thẳng vào các trường đại học top 1. Các em hoàn toàn không cần sử dụng đến điểm số của kỳ thi này để xét tuyển đại học".

Lý giải về hiện tượng biểu đồ phổ điểm có sự "đứt gãy" tạo ra nhiều luồng ý kiến, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, điều này xuất phát từ cơ chế đánh số báo danh tự động bằng phần mềm của Bộ GD-ĐT. Khi dải số báo danh của học sinh trường chuyên vô tình được xếp xen kẽ giữa dải số của các trường thuộc khu vực nông thôn, đồ thị điểm số tự nhiên sẽ xuất hiện một nhóm điểm cao vọt lên hẳn. Đại diện Sở khẳng định đây là hiện tượng kỹ thuật bình thường, không phản ánh sai lệch kết quả thi.

Bên cạnh đó, việc phân bổ điểm giỏi cũng bám sát đúng đặc thù năng lực phân ban của học sinh. Các điểm 10 môn Toán cơ bản chỉ tập trung ở học sinh các lớp Khoa học Tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Tin); hoàn toàn không có hiện tượng điểm cao dàn trải sang cả các lớp Khoa học Xã hội (Văn, Sử, Địa).

Thực tế rà soát tại hai lớp chuyên Toán của trường Nguyễn Tất Thành cho thấy, trong tổng số 70 học sinh, chỉ có 31 em đạt từ điểm 9 trở lên. Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, tỷ lệ này cho thấy điểm thi hoàn toàn khách quan, có tính phân hóa và phản ánh trung thực năng lực vượt trội của nhóm thí sinh trường chuyên tại địa phương.

Trước đó, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền những phân tích dữ liệu chỉ ra hiện tượng tập trung điểm cao tại một cụm thi thuộc tỉnh Lào Cai.

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT công bố, Lào Cai có 19.338 thí sinh dự thi môn Toán. Điểm trung bình của tỉnh đạt 4,88, thuộc nhóm thấp của cả nước. Toàn tỉnh có 10.971 bài thi dưới 5 điểm, chiếm khoảng 56,7% tổng số bài dự thi.

Toàn tỉnh Lào Cai năm nay có 60 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Khi phân tích dữ liệu theo các dải số báo danh liên tiếp, có một dải số báo danh liên tiếp có số điểm Toán khá cao.

Cụ thể, trong dải số báo danh từ 15009911 đến 15010257, gồm 346 thí sinh liên tiếp, có tới 262 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương 75,7% số thí sinh trong dải. Đáng chú ý, có 43 trong tổng số 60 điểm 10 của toàn tỉnh nằm trong dải số báo danh này, tương đương 71,7% tổng số điểm 10. 17 điểm 10 còn lại phân bố rải rác trong hơn 18.900 thí sinh còn lại của toàn tỉnh.