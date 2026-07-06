Một trong những nội dung được các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm là tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì họp báo. Ảnh: XĐ

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết về vai trò của Nguyễn Hà Duy (giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) trong vụ việc, hành vi liên quan đến khâu nào của kỳ thi tốt nghiệp THPT, có hay không việc mở rộng điều tra đối với các cá nhân khác và thời điểm công an tỉnh sẽ công bố kết quả điều tra - Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, những kết quả điều tra ban đầu đã được cơ quan chức năng thông tin trước đó. Cơ quan điều tra đang tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Theo Thượng tá Phạm Thanh Sơn, do tính chất của hoạt động tố tụng và yêu cầu nghiệp vụ, nhiều nội dung chưa thể công bố ở thời điểm này. Khi có kết quả điều tra và đủ điều kiện cung cấp thông tin, Công an tỉnh sẽ thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí.

Cơ quan chức năng thi hành quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo số liệu được công bố trước đó, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một dải gồm 328 thí sinh có số báo danh liên tiếp. Nhóm thí sinh này có điểm trung bình môn Toán đạt 9,55, là cơ sở để các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh.