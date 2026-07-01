Ngày 6/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra về dấu hiệu sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

​Đây là diễn biến sau những ồn ào về dải thí sinh có số báo danh gần nhau đạt điểm 10 môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi. Trong số đó, có 146 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm tỷ lệ hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh) nằm gọn trong dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, tương ứng với 328 thí sinh.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với giáo viên Nguyễn Hà Duy. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, việc cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Hà Duy được thực hiện sau hơn 3 ngày khẩn trương xác minh các thông tin phản ánh liên quan đến kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

323 học sinh lớp 12 và 7 thí sinh tự do thi tốt nghiệp tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Trước khi ồn ào về loạt điểm 10 môn Toán, ​ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà đã ký ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi trên toàn tỉnh.

Đối chiếu với kế hoạch nêu trên, toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đã được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật và nhân sự cụ thể. Kế hoạch xác định mục đích cốt lõi là đánh giá đúng kết quả học tập của người học, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực để xét tốt nghiệp và phục vụ công tác tuyển sinh. Yêu cầu bắt buộc đối với kỳ thi là bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đúng quy chế, thông qua sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành quản lý.

​Quy mô tổ chức kỳ thi trên toàn địa bàn tỉnh Tuyên Quang bao gồm 92 đơn vị đăng ký dự thi và 62 điểm thi. Hệ thống phòng thi được thiết lập với 922 phòng, bao gồm cả phòng chờ và phòng dự phòng. Kế hoạch huy động tổng số nhân sự tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi, tham gia bảo vệ đề thi, bài thi và kiểm tra thi lên tới 3.587 người.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng thi và các Ban trực thuộc (Ban Thư ký, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển, Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo).

​Tại Điểm thi số 59 đặt ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, dữ liệu phân bổ nhân sự cho thấy một hệ thống giám sát được cấu trúc chi tiết và nhiều lớp. Điểm thi này tiếp nhận tổng cộng 330 thí sinh, bao gồm 323 học sinh lớp 12 và 7 thí sinh tự do. Hạ tầng phục vụ kỳ thi bao gồm 16 phòng, trong đó có 14 phòng thi chính thức, 1 phòng chờ và 1 phòng dự phòng.

42 giám thị coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

​Để vận hành quy trình thi tại 14 phòng thi chính thức, tổng số thành viên điểm thi được điều động là 62 người. Bộ máy điều hành trực tiếp gồm 1 Trưởng điểm, 2 Phó Trưởng điểm và 4 Thư ký.

Lực lượng coi thi đảm nhiệm vai trò giám sát hiện trường là 42 Giám thị. Tính theo tỷ lệ trung bình, mỗi phòng thi được phân bổ 3 giám thị (bao gồm giám thị trong phòng và giám thị hành lang). Các lực lượng thanh tra, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần khác được cơ cấu bao gồm 2 cán bộ kiểm tra thi, 1 nhân viên y tế, 1 nhân viên điện lực, 4 nhân viên phục vụ và 2 nhân viên bảo vệ của đơn vị trường học.

​Theo lịch trình thi được quy định tại kế hoạch này, toàn bộ cán bộ coi thi bắt buộc phải tham gia cuộc họp tại điểm thi vào sáng ngày 10/6 để rà soát quy chế. Đối với môn Toán, buổi thi được tổ chức vào chiều ngày 11/6. Giờ phát đề thi cho thí sinh ấn định vào 14h20 phút và giờ bắt đầu làm bài là 14h30 phút. Bài thi môn Toán có thời lượng làm bài là 90 phút.

​Sau khâu coi thi, quá trình xử lý bài trắc nghiệm cũng được giới hạn bằng các mốc thời gian. Cụ thể, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ chấm thi phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/6. Việc tổ chức chấm bài thi, gửi dữ liệu kết quả về Bộ GD-ĐT cũng như đối sánh kết quả thi phải hoàn thành chậm nhất vào 15h ngày 28/6. Kết quả chính thức được công bố trên hệ thống vào 8h ngày 1/7.