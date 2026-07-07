Trước đó, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền những phân tích dữ liệu chỉ ra hiện tượng tập trung điểm cao tại một cụm thi thuộc tỉnh Lào Cai.

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT công bố, Lào Cai có 19.338 thí sinh dự thi môn Toán. Điểm trung bình của tỉnh đạt 4,88, thuộc nhóm thấp của cả nước. Toàn tỉnh có 10.971 bài thi dưới 5 điểm, chiếm khoảng 56,7% tổng số bài dự thi.

Phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 của Lào Cai:

Phổ điểm môn Toán của Lào Cai có dạng lệch phải, tập trung ở vùng điểm thấp, phần lớn bài thi tập trung trong khoảng 3,2-5,2 điểm, với đỉnh phổ ở khoảng 4,4 điểm. Điều này phản ánh mặt bằng kết quả môn Toán của tỉnh không cao, đồng thời đề thi tạo được sự phân hóa khi hơn một nửa số thí sinh chưa đạt điểm trung bình.

Toàn tỉnh Lào Cai năm nay có 60 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Khi phân tích dữ liệu theo các dải số báo danh liên tiếp, có một dải số báo danh liên tiếp có số điểm Toán khá cao.

Cụ thể, trong dải số báo danh từ 15009911 đến 15010257, gồm 346 thí sinh liên tiếp, có tới 262 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương 75,7% số thí sinh trong dải. Đáng chú ý, có 43 trong tổng số 60 điểm 10 của toàn tỉnh nằm trong dải số báo danh này, tương đương 71,7% tổng số điểm 10. 17 điểm 10 còn lại phân bố rải rác trong hơn 18.900 thí sinh còn lại của toàn tỉnh.

Không chỉ tập trung nhiều điểm 10, dải số báo danh này còn có mật độ điểm cao lớn. Trong tổng số 346 thí sinh, có 43 thí sinh đạt 10 điểm; 112 thí sinh đạt từ 9 đến dưới 10 điểm. Tổng cộng có 155 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm gần 45%. Ngoài ra còn có 108 thí sinh đạt từ 8 đến dưới 9 điểm.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, ngày 22/5. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước thông tin nêu trên, chiều 7/7, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai xác nhận với VietNamNet, đơn vị đã vào cuộc rà soát, xác minh. Theo ông Chung, việc xác minh nêu trên được Sở GD-ĐT tỉnh chủ động thực hiện, đến nay tỉnh chưa nhận được văn bản của các đơn vị chức năng về việc yêu cầu kiểm tra, xác minh.

Theo ông Chung, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy "chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường".

"Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ quy trình từ lúc lúc coi thi cho đến các bước sau đó. Bên cạnh đó, Sở rà soát phổ điểm, rà soát đối chiếu với với với kết quả học tập 3 năm của các em. Về cơ bản các em này đều có kết quả học tập rất tốt, tất cả 100% đều là học sinh giỏi, điểm toán của các em đều rất cao", ông Chung thông tin.