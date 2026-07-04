Suốt 3 năm học tại Trường THPT Hải Lăng (xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị), sáng nào chiếc xe đạp cũ cũng lăn bánh trên con đường quê, chở Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ đến lớp. Những buổi đèo nhau đi học, cùng trao đổi từng bài toán khó đã vun đắp tình bạn đẹp và đưa hai cậu học trò chạm đến thành tích đáng tự hào.

Tình bạn đẹp từ sự cố chiếc xe đạp bị hỏng

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Quang Khải (SN 2008, trú thôn 4, xã Diên Sanh) trở thành thủ khoa toàn tỉnh ở tổ hợp A00 với điểm Toán 10, Vật lý 10 và Hóa học 9,25.

Nguyễn Quang Khải (trái) và Lê Anh Vũ cùng tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong khi đó, Lê Anh Vũ (SN 2008, trú thôn 3, xã Diên Sanh) dẫn đầu tổ hợp A01 với điểm Toán 10, Vật lý 9,5 và Tiếng Anh 9,25.

Ít ai biết rằng, phía sau kết quả ấy là câu chuyện về tình bạn kéo dài từ những năm cuối THCS. Khải và Vũ quen nhau khi cùng tham gia đội tuyển học sinh giỏi Vật lý. Lên lớp 10, học chung lớp, ở gần nhà nên hai em càng gắn bó hơn.

Những ngày đầu năm học, chiếc xe đạp của Khải bị hỏng. Từ đó, sáng nào Vũ cũng đạp xe sang đón bạn đến trường. Quãng đường gần 3km không chỉ là hành trình đến lớp mà còn là khoảng thời gian hai cậu học trò cùng trao đổi bài vở, chia sẻ cách giải những bài tập khó.

Kết quả điểm thi của Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ trên hệ thống tra cứu của Bộ GD-ĐT.

Khải cho biết khi mới bước vào THPT, em chỉ là học sinh có học lực khá. Nhờ sự tận tình của thầy cô và sự hỗ trợ của bạn bè, kết quả học tập của em ngày càng tiến bộ.

Tình bạn, sự sẻ chia và quyết tâm đã đưa đôi bạn đến vị trí thủ khoa

Để học tốt, Khải luôn xây dựng thời gian biểu cụ thể. Sau khi xác định tổ hợp xét tuyển đại học, ngoài giờ học trên lớp, em dành khoảng 4 giờ mỗi ngày để học thêm với thầy cô trong và ngoài trường.

"Muốn tiến bộ phải nắm chắc kiến thức cơ bản trước, sau đó mới luyện những dạng bài khó để rèn tư duy. Khi gặp bài chưa giải được, em sẽ cố gắng suy nghĩ theo nhiều hướng trước khi xem lời giải", Khải chia sẻ.

Chiếc xe đạp cũ đã đồng hành cùng Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ trên quãng đường đến trường suốt 3 năm THPT

Nam sinh cũng duy trì thói quen ngủ đủ khoảng 6 giờ mỗi ngày, thường đi ngủ lúc 22h-23h và thức dậy từ 4h-5h sáng để học bài.

Khác với người bạn thân, Vũ không đặt nặng số giờ học mỗi ngày mà chú trọng hiểu bản chất vấn đề. Mỗi khi làm sai, em đều ghi lại để rút kinh nghiệm và chỉ chuyển sang những dạng bài khó hơn khi đã nắm vững kiến thức nền tảng.

"Em không học theo kiểu ghi nhớ máy móc. Điều quan trọng là hiểu vì sao mình đúng, vì sao mình sai để không lặp lại lỗi cũ", Vũ nói.

Theo Vũ, việc thường xuyên trao đổi bài với Khải và nhóm bạn giúp mỗi người có thêm nhiều cách tiếp cận, từ đó cùng tiến bộ.

Gia đình, thầy cô chung vui cùng Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ sau khi biết tin hai em trở thành thủ khoa các tổ hợp A00 và A01 của tỉnh Quảng Trị

Khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, cả hai đều tin mình đạt kết quả tốt nhưng không nghĩ sẽ trở thành thủ khoa của tỉnh.

"Em khá tự tin với bài làm nhưng không nghĩ mình đứng đầu toàn tỉnh. Khi nghe thầy cô và bạn bè báo tin, em thực sự bất ngờ và hạnh phúc", Khải chia sẻ.

Thầy Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Hải Lăng, cho biết kết quả của hai học sinh là thành quả từ sự nỗ lực bền bỉ của các em cùng sự đồng hành của gia đình, giáo viên và nhà trường.

"Suốt 3 năm, chiếc xe đạp cũ đã đưa hai em đến trường. Còn tình bạn, sự sẻ chia và quyết tâm học tập đã đưa các em đến vị trí dẫn đầu trong kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò", thầy Bình chia sẻ.