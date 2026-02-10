XEM VIDEO: Đại sứ quán các nước G4 (Nhóm G4)

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken, Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass, Đại sứ New Zealand Caroline Beresford, Đại sứ Canada Jim Nickel gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam.

Tại sân bóng, các Đại sứ trong trang phục năng động cùng các em học sinh ở Tuyên Quang cùng đá bóng.

Sau đó, các Đại sứ và em nhỏ đến một ngôi nhà cổ trên phố Hàng Buồm, Hà Nội để trải nghiệm không khí trước Tết Nguyên đán.

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken chia sẻ: "Năm nay, Na Uy trở lại với World Cup. Vì vậy, đón Tết trên sân bóng có vẻ hoàn toàn hợp lý. Môn thể thao vua thực sự thể hiện trọn vẹn tinh thần của Tết Việt: sự gắn kết, niềm vui và hy vọng.

Bóng đá kết nối mọi người, không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay khả năng. Với trẻ em, bóng đá có thể là không gian an toàn để phát triển, học cách làm việc nhóm và kết bạn. Đây là các giá trị và kỹ năng xã hội giúp hình thành những công dân có trách nhiệm và tích cực trong tương lai".

Các Đại sứ và em nhỏ chúc mừng năm mới

Trong khi đó, Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass nhớ lại tuổi thơ: "Bạn có nhớ thể thao đã đóng vai trò gì trong việc hình thành con người bạn ngày hôm nay?". Ông cho biết, trên sân bóng, các em nhỏ không chỉ học cách chơi mà còn học cách bày tỏ ý kiến, lắng nghe và cùng nhau đưa ra quyết định trong vai trò là một người đồng đội, một đội trưởng hay một người bạn".

Theo ông, bóng đá nuôi dưỡng lòng tự tin, mở ra một không gian an toàn để các em thể hiện quan điểm, dám nhận trách nhiệm và được lắng nghe.

"Trong không khí ấm áp của dịp Tết, cùng suy ngẫm về giá trị cộng đồng, chúng ta được nhắc nhở rằng mọi trẻ em đều có quyền được thể hiện quan điểm của mình. Tiếng nói của các em đều được tôn trọng trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống", ông bày tỏ.

Đại sứ New Zealand Caroline Beresford thích thú khi bóng đá ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, giúp trẻ em nâng cao tính kỷ luật, sự kiên cường và kỹ năng giao tiếp. Bóng đá không chỉ giúp các em học tập tốt hơn mà sau này còn trở thành công dân tự tin và có trách nhiệm hơn

Còn Đại sứ Canada Jim Nickel cho rằng, bóng đá là một ví dụ tuyệt vời của việc hiện thực hóa quyền không phân biệt đối xử của trẻ em.

"Các bé trai và bé gái từ các cộng đồng dân tộc khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau cùng bước ra sân bóng. Mỗi cầu thủ đều đóng góp như nhau. Mọi ý kiến đều có giá trị. Thông qua thể thao, các em học được một điều, những gì gắn kết chúng ta mạnh mẽ hơn những gì chia rẽ chúng ta", Đại sứ nhấn mạnh.

Các Đại sứ trải nghiệm Tết

Năm nay Canada chuẩn bị đăng cai FIFA World Cup, Đại sứ Jim Nickel nhấn mạnh cách thể thao kết nối các nền văn hóa và thúc đẩy sự bao trùm.

Đại sứ hào hứng khi đây là lần đầu tiên ông được đón Tết tại Việt Nam.

Đã nhiều năm nay, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các Đại sứ nhóm G4 lại cùng nhau gửi tới người dân Việt Nam thông điệp chúc Tết giàu tính nhân văn.