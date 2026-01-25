W-dai su quan Phap (2).jpg
Đại sứ Brochet được nghe giới thiệu về lịch sử trường đại học đầu tiên của Việt Nam, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, vườn bia Tiến sĩ, Điện Đại Thành…
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron cùng đến tham quan, thưởng thức nghệ thuật truyền thống hồi tháng 5 năm ngoái
Đại sứ Olivier Brochet chúc mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông khẳng định, Pháp luôn tin tưởng vào đường hướng phát triển của Việt Nam và sẵn sàng hợp tác, đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường sắp tới
Ông trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của Việt Nam
Đại sứ cũng rất quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Di sản tư liệu thế giới - 82 tấm bia Tiến sĩ. Ông đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng nhân tài của dân tộc Việt Nam
Ông chia sẻ, từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam (tháng 9/2023) đến nay, ông luôn cảm nhận được sự ngưỡng mộ, thán phục của các vị khách từ Pháp khi họ đến thăm Việt Nam
Đại sứ Olivier Brochet trải nghiệm viết thư pháp truyền thống
Sau khi được hướng dẫn, Đại sứ Olivier Brochet tự tay viết thư pháp và được tặng tranh chữ Hòa Bình
Đại sứ Olivier Brochet đánh trống sấm tại khu Thái Học
Đại sứ Olivier Brochet tham quan không gian trưng bày với chủ đề “Ngựa về phố”. Năm con ngựa (năm Ngọ) trong văn hóa Á Đông mang ý nghĩa của sự năng động, tự do, nhiệt huyết, may mắn và thành công, đặc biệt gắn liền với câu chúc "Mã đáo thành công"
Đại sứ chúc tất cả người dân Việt Nam sẽ có một năm mới với những bước tiến nhảy vọt như bước chân của những chú ngựa, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa
Đại sứ cũng mong rằng quan hệ Pháp và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới