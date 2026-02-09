Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam; Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam cùng các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân, phu quân tham dự tiệc chiêu đãi.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025 đã đi qua để lại nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm với những yếu tố bất ngờ, bất thường và bất định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân chủ trì tiệc chiêu đãi

"Khó khăn, thách thức và cơ hội, thuận lợi đan xen nhưng nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dẫu vậy, giữa những cơn gió ngược, hòa bình và hợp tác phát triển vẫn là dòng chảy chính, là sợi dây kết nối tất cả chúng ta, là giá trị chung cốt lõi mà mọi quốc gia, dân tộc đều hướng tới", Thủ tướng chia sẻ.

Với Việt Nam, năm 2025 là một phép thử toàn diện đối với năng lực điều hành, khả năng thích ứng và sức chống chịu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động, Việt Nam đã lựa chọn con đường hành động quyết liệt, nhất quán và có trách nhiệm; tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả vào việc giải quyết những thách thức chung mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện của thế giới.

Với tinh thần chỉ có bàn làm, không bàn lùi, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu phát triển quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, tạo niềm tin vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng và phu nhân chào đón Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama

Thủ tướng và phu nhân chào đón Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và phu nhân

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, bám sát tinh thần xuyên suốt và mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng đề ra, Việt Nam tiếp tục kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt và đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

"Các nhà ngoại giao đang sống và làm việc tại Việt Nam đều cảm nhận được bầu không khí ấm áp, chân thành, thân thiện, tin cậy, đoàn kết, có trách nhiệm và ân cần, gần gũi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam", Thủ tướng bày tỏ.

VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, ASEAN GẮN KẾT SÁT BÊN, CHÂU Á THỊNH VƯỢNG

Với môi trường an ninh, an toàn, ổn định và sức phát triển năng động, sáng tạo của đất nước và con người Việt Nam, trên cơ sở phát huy những lợi thế và bản sắc đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, những đối tác, những người bạn chân thành của Việt Nam để cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn: "Việt Nam phát triển vững bền, ASEAN gắn kết sát bên, châu Á thịnh vượng, liên kết thế giới hòa bình ấm êm, nhân loại bình đẳng tiến lên".

Thủ tướng nhấn mạnh, một năm khởi đầu từ mùa xuân - Xuân Bính Ngọ năm 2026 không chỉ là khởi đầu một năm mới mà còn là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, phát triển mới của Việt Nam với tầm nhìn 100 năm tới để Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng chúc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển

"Trong văn hóa Việt Nam, Ngọ là con ngựa, tượng trưng cho chuyển động không ngừng, cho sự bền bỉ và khát vọng đi nhanh, đi xa nhưng bền vững. Còn Bính là ngọn lửa, tượng trưng cho ánh sáng, sự sống, nhiệt huyết và năng lượng phát triển mới. Mọi khởi đầu mới đều đòi hỏi hành động mạnh mẽ nhưng phải được dẫn dắt bởi bản lĩnh vững vàng, kiên trì, kiên định; đổi mới tư duy được xác lập bởi tầm nhìn chiến lược với tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng: "tất cả chúng ta cùng nhau chung tay đẩy mạnh thực hiện tinh thần ba tạo lập: Đoàn kết để tạo lập sức mạnh - Hợp tác để tạo lập nguồn lực - Đối thoại để tạo lập lòng tin".

Các Đại sứ trải nghiệm hoạt động văn hóa như viết thư pháp, in tranh, làm tò he

Thay mặt đoàn Ngoại giao, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama chia sẻ, năm mới là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai với niềm tin và hy vọng tốt đẹp.

Ông nhìn nhận, năm 2025 là một năm có ý nghĩa bản lề đối với Việt Nam, ghi nhận nhiều kết quả tích cực và đáng khích lệ trên các lĩnh vực, đặc biệt việc tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam - đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

Những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2025 tiếp tục phản ánh nỗ lực bền bỉ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện đời sống người dân. Việt Nam đã được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư, thương mại, hợp tác phát triển; đồng thời từng bước triển khai hiệu quả các chiến lược về chuyển đổi số, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Đại sứ Saadi Salama: chúc Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, không ngừng vươn mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế ngày càng cao trong kỷ nguyên mới

Theo Đại sứ, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển ấn tượng, một kỷ nguyên vươn mình với khát vọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát huy tối đa tiềm năng con người; tiếp tục nối dài những thành tựu đã đạt được, đồng thời mở ra những hướng đi hiện đại và bền vững cho tương lai.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là người bạn tin cậy, một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực cũng như trên thế giới.

Đại sứ cho biết, những nỗ lực này được cộng đồng quốc tế và đoàn ngoại giao tại Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Saadi Salama

Ông Saadi Salama bày tỏ, Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt đối với người dân Việt Nam, thời khắc của sum họp, sẻ chia hy vọng và những khởi đầu mới. Đại sứ nhìn nhận, đón chào năm mới không chỉ với niềm vui và sự an yên, mà còn với niềm tin vào những cơ hội sẽ được mở ra, những hành trình đầy hứa hẹn ở phía trước và những bước đột phá vươn lên mạnh mẽ trong tương lai.