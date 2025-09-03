Trực tiếp thưởng thức Hoà nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" 2025, ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - đánh giá đây là buổi hòa nhạc tuyệt vời.

Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 do Báo VietNamNet tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Dân tộc & Tôn giáo đã diễn ra trọn vẹn lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và mừng Quốc khánh 2/9, Điều còn mãi vang lên như 1 ca khúc bất tận nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, kết nối các thế hệ người Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo các ban ngành, đại biểu, đại diện đại sứ quán các quốc gia, vùng lãnh thổ tại Việt Nam... với nhiều lời khen, phản hồi tích cực.

Khán giả chăm chú thưởng thức "Điều còn mãi" 2025.

Ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - đánh giá đây là buổi hòa nhạc tuyệt vời. Ông ấn tượng với màn trình diễn cũng như sự chuyên nghiệp của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời cùng các nghệ sĩ góp mặt biểu diễn.

"Thật khó để chọn ra màn trình diễn yêu thích. Tôi luôn ấn tượng trước sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và nhạc cụ phương Tây.

Đó là 1 sự giao thoa đặc biệt của 2 truyền thống, 2 nền văn hóa khác nhau, tạo nên 1 kết quả đầy cuốn hút", ngài đại sứ nói.

Trong khi đó, ông Kees Van Baar - Đại sứ vương quốc Hà Lan tại Việt Nam bất ngờ trước vẻ đẹp của âm nhạc Việt Nam và điều này đã thực sự chạm tới trái tim ông.

Dịp này, ngài đại sứ mong mỏi giữa Việt Nam - Hà Lan nên có nhiều hợp tác hơn nữa về nghệ thuật trong thời gian tới.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam, ông Jaya Ratnam hạnh phúc vì được tham gia vào 1 sự kiện âm nhạc đặc biệt và háo hức mong đợi vào hòa nhạc năm kế tiếp.

Chất liệu âm nhạc trong chương trình đa dạng, giàu tính dân tộc và vùng miền.

Bà Nguyễn Thị Thu Anh - 1 khán giả Hà Nội bày tỏ niềm vui được thưởng thức trọn vẹn chương trình năm nay.

Bà Thu Anh xúc động khi nghe nhiều bài hát về quê hương, đất nước, khiến những khán giả cảm nhận rõ sự thiêng liêng và thêm yêu Tổ quốc.

"Chương trình được thiết kế đặc biệt, ca ngợi vẻ đẹp của mọi vùng miền. Xin cảm ơn Báo VietNamNet đã tặng cho chúng tôi 1 chương trình tuyệt vời", bà bày tỏ.

Bà Nguyễn Tố My - khán giả đến từ Thái Nguyên từng nhiều lần theo dõi Điều còn mãi nhưng chương trình năm nay mang lại cảm xúc đặc biệt trong bà vì được tổ chức đúng dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" 2025 lần đầu tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm.

Buổi hòa nhạc cũng được tổ chức ở Nhà hát Hồ Gươm với không gian đẹp, hiện đại, chất lượng âm thanh và nghệ thuật được đảm bảo tốt.

Điều này mang đến người nghe cảm xúc suy tư và trải nghiệm đặc biệt trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Điều còn mãi đã khép lại nhưng dư âm về 1 chương trình hòa nhạc đỉnh cao vẫn còn đọng lại, góp phần nối dài tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng lời ca, điệu nhạc.

Video: VietNamNet