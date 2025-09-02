Ca khúc do nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác, là bản hùng ca hiện đại ca ngợi khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Tác phẩm vừa khắc họa ý chí quật cường, vừa tôn vinh thành quả cha ông, đồng thời gửi gắm trách nhiệm tiếp bước cho thế hệ hôm nay. Thông điệp xuyên suốt ca khúc được cô đọng trong bốn giá trị cốt lõi: Tự hào - Đoàn kết - Vươn lên - Vì Tổ quốc.

Đặc biệt, Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai được lựa chọn biểu diễn trong Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh - một trong những sự kiện trọng đại nhất của dân tộc. Ca khúc vang lên giữa thời khắc lịch sử đã khẳng định vị trí đặc biệt của tác phẩm, trở thành tiếng hát đồng vọng cùng khí thế hào hùng của cả nước.

Ca sĩ Tùng Dương - Đào Tố Loan.

Ngay trong dịp đại lễ, MV phiên bản đặc biệt Tùng Dương - Đào Tố Loan cũng chính thức ra mắt. Đây là bước tiếp theo trong chuỗi dự án về quê hương, đất nước mà Tùng Dương thường thực hiện vào các dịp kỷ niệm lớn, đồng thời đánh dấu sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc đại chúng và thanh nhạc hàn lâm.

Dự án quy tụ sự kết hợp ấn tượng giữa giọng ca nội lực, giàu cảm xúc của Tùng Dương - được mệnh danh là "người truyền lửa" của nhạc Việt và giọng soprano hàn lâm tinh tế của Đào Tố Loan, một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu Việt Nam. Sự hòa quyện của hai giọng hát đã tạo nên phiên bản ca khúc vừa hào hùng, vừa sang trọng, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.

Chia sẻ về dự án, ca sĩ Tùng Dương xúc động bày tỏ: "Tôi vô cùng tự hào khi được cất cao tiếng hát trong ngày 2/9 lịch sử. Đặc biệt, việc được thể hiện ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai tại Lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp ca hát của tôi. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là niềm tin, là ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu".

Với Đào Tố Loan, dự án lần này mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc: "Là một nghệ sĩ opera, tôi luôn mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng. Khi song hành cùng Tùng Dương trong ca khúc mang tính biểu tượng này, lại đúng vào dịp Quốc khánh thiêng liêng, tôi thực sự trào dâng niềm tự hào. Đây sẽ là một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của tôi".

Nhạc sĩ Lê Tự Minh, tác giả ca khúc, khẳng định, bài hát là lời nhắn nhủ: càng gian nan, dân tộc Việt Nam càng đồng lòng, càng yêu nước. Tuổi trẻ hôm nay hãy cống hiến để xây dựng một đất nước Việt Nam đẹp giàu và vinh quang.

Ở vai trò đạo diễn MV, Nguyễn Anh Dũng cho biết ê-kíp đã dành nhiều tâm huyết để tái hiện hình ảnh đất nước trên hành trình đổi mới và phát triển: "Chúng tôi muốn MV không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn khơi gợi tình yêu nước trong mỗi người, đặc biệt là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ".