14h ngày 2/9, những thanh âm đẹp của Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi vang lên trong khán phòng Nhà hát Hồ Gươm và hàng triệu khán giả xem trực tiếp trên VTV1. Dấu ấn của chương trình đã in đậm, để lại nhiều cảm xúc cho các chuyên gia, nhà lý luận phê bình âm nhạc.

Nhà lý luận phê bình âm nhạc nhạc sĩ Trần Lệ Chiến: "Điều còn mãi" vẫn giữ được bản sắc

Nhà hát Hồ Gươm được lựa chọn là không gian tổ chức Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi đã mang lại niềm vinh dự, tự hào cho tập thể cán bộ, nghệ sĩ và người lao động của Nhà hát. Với công chúng yêu nhạc, suốt 15 năm qua, Điều còn mãi đã trở thành sự kiện được chờ đợi mỗi dịp Quốc khánh 2/9, một bữa tiệc nghệ thuật vừa quen vừa mới.

Ca sĩ Tùng Dương đã mang đến hai tiết mục ấn tượng ''Sông Đắk Krông mùa xuân về'' và "Một vòng Việt Nam".

Điểm làm nên sức sống của Điều còn mãi chính là uy tín và trách nhiệm của đội ngũ nghệ sĩ, ban tổ chức, khi luôn đặt giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ âm nhạc lên hàng đầu. Trong vô số chương trình hòa nhạc kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, Điều còn mãi vẫn khẳng định thương hiệu và uy tín bằng sự tinh tế, sáng tạo và đẳng cấp, dù không tránh khỏi điểm mạnh và hạn chế.

Một trong những dấu ấn năm nay chính là tài năng chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Vốn kiệm lời ngoài đời, nhưng trong âm nhạc anh cho thấy sự đa sắc và chiều sâu, với nền tảng văn hóa - học thuật vững chắc, cùng sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Chính sự khó tính, cầu toàn ấy đã tạo nên những tác phẩm có giá trị bền lâu.

Tác phẩm mở màn Quê mẹ viết cho đàn bầu và Dàn nhạc Giao hưởng là một minh chứng. Âm hưởng dân gian ba miền Bắc - Trung - Nam được khai thác nhuần nhị, giai điệu vừa thiết tha, khắc khoải vừa kiên cường, thể hiện khát vọng về một đất nước thanh bình, trẻ trung. Tiếng đàn bầu của NSƯT Lệ Giang khi nỉ non, khi thánh thót, kết hợp cùng kỹ thuật khó mà nhạc sĩ gửi gắm đã khiến khán giả thật sự rung động.

Một điểm nhấn khác là Trường ca sông Lô - tác phẩm vốn quen thuộc, nhưng dưới bàn tay của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, bản chuyển soạn cho piano và dàn nhạc giao hưởng đã đem lại một diện mạo mới. Bản phối vừa giữ được hồn cốt tác phẩm gốc, vừa tạo không gian để nghệ sĩ piano phô diễn kỹ thuật điêu luyện và sự tinh tế trong từng nhịp nhạc.

Về biểu diễn, ca sĩ Tùng Dương đã mang đến hai tiết mục ấn tượng Sông Đắk Krông mùa xuân về và Một vòng Việt Nam. Vốn giàu năng lượng, nhưng trong không gian trang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, anh đã tiết chế dung hòa tốt giữa kỹ thuật, cảm xúc và bản lĩnh sân khấu, để rồi phần trình diễn trở thành tâm điểm, nhận được tràng pháo tay kéo dài. Một vòng Việt Nam còn khiến nhiều khán giả lớn tuổi cùng hát theo.

NSƯT Lan Anh tiếp tục khẳng định phong độ với phong cách biểu diễn riêng biệt, tinh tế và sang trọng. Giọng hát của chị khéo léo dung hòa kỹ thuật thanh nhạc cổ điển phương Tây với luyến láy dân gian Việt Nam vừa học thuật vừa gần gũi.

Tuy nhiên, ở góc độ phê bình, phần kết nên được xử lý cô đọng, dồn nén cao trào, chẳng hạn sau Một vòng Việt Nam hợp xướng có thể cất lên câu Việt Nam - Hồ Chí Minh acapella để khép lại ấn tượng hơn thay vì kéo dài lời dẫn.

Thạc sĩ quản trị văn hoá Nguyễn Đình Thành: Chương trình đẳng cấp!

Chương trình đã thành công trong việc mang đến một góc nhìn và cách thể hiện mới cho một chủ đề vốn quen thuộc. Sự kết hợp sáng tạo ở đẳng cấp cao giữa khí nhạc và thanh nhạc đã tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo, giàu tính thuyết phục.

Điều khiến khán giả ấn tượng chính là hình ảnh một Việt Nam mới được giới thiệu với bạn bè năm châu. Nếu như lâu nay chúng ta thường quen với biểu tượng áo dài, nón lá thì ở chương trình này, những tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc, khi được chuyển soạn, làm mới và nâng tầm, đã chứng minh hoàn toàn có thể trở thành ngôn ngữ chung để giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới - bởi âm nhạc không cần phiên dịch.

Với sự xuất hiện của những gương mặt mới như Hà An Huy, Lương Khánh Nhi, Bạch Trà… đã thổi làn gió mới vào "Điều còn mãi".

Về chất lượng, chương trình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một hòa nhạc chuyên nghiệp. Các ca sĩ, nhạc sĩ trình diễn với sự khiêm nhường, hết mình vì khán giả. Đặc biệt, ban tổ chức đã thể hiện sự cởi mở khi lựa chọn các ca khúc của nhạc sĩ khắp ba miền, kể cả những tác phẩm nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975 và làm mới chúng trong một diện mạo khác biệt.

Nhiều tiết mục để lại dấu ấn mạnh mẽ. Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi với Trường ca Sông Lô và phần trình bày Hướng về Hà Nội của nghệ sĩ cello Phan Phúc mang lại cảm nhận mới mẻ, xuất sắc. Ca sĩ Tùng Dương tiếp tục đốt cháy sân khấu bằng giọng hát nội lực, đầy cảm xúc. Đáng chú ý, các nghệ sĩ trong chương trình đều giữ sự khiêm nhường, không phô diễn, không chiếm sóng mà đứng trên sân khấu vì khán giả.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là phần biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochenine. Ông đã nâng các tác phẩm quen thuộc của Việt Nam lên một tầm cao mới. Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng cũng ghi dấu ấn đậm nét với những bản phối hiện đại, tinh tế.

Khán giả đặc biệt xúc động khi thưởng thức tiết mục nhạc cổ truyền Việt Nam hòa tấu cùng các nhạc cụ phương Tây. Màn trình diễn đàn bầu mở đầu chương trình gây ấn tượng mạnh, đủ sức trở thành hình ảnh tiêu biểu để giới thiệu văn hóa Việt Nam đương đại với thế giới.

Bốn giá trị đọng lại sau chương trình có thể gói gọn trong bốn từ: xuất sắc, đổi mới, cởi mở và khiêm nhường.

Tiến sĩ, MC Kim Nguyên Bảo: Cái hay nằm ở những bản phối mới!

Điều còn mãi 2025 xứng đáng là một Hoà nhạc Quốc gia diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tính quốc gia của chương trình không chỉ thể hiện ở quy mô, tầm vóc mà còn ở chính đề tài và chất liệu nghệ thuật được lựa chọn.

Chương trình đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc hàn lâm thế giới với những sắc màu truyền thống Việt Nam. Từ âm hưởng cung đình Huế, thanh âm Chăm đến tiết điệu hứng khởi Nam Bộ… tất cả đều xoay quanh đề tài chủ nghĩa yêu nước một cách tự nhiên, giản dị, lãng mạn nhưng vẫn dạt dào cảm hứng. Chính sự hòa quyện này không chỉ duy trì phong độ, uy tín của Điều còn mãi mà còn đưa chương trình vươn tới tầm cao của giá trị nghệ thuật.

Điều còn mãi không chỉ là giá trị của những tác phẩm vượt thời gian mà còn phản chiếu những điều lớn lao và bình dị trong cuộc sống thường nhật: từ hình ảnh diễu binh trên phố ngày lễ lớn, đến những nghĩa cử cao đẹp người Việt dành cho nhau. Âm nhạc, bằng cách tổng kết và chắt lọc, đã kể lại những điều đó một cách đầy sức thuyết phục.

Với sự xuất hiện của những gương mặt mới như Hà An Huy, Lương Khánh Nhi, Bạch Trà… đã thổi làn gió mới vào Điều còn mãi. Cái hay nằm ở những bản phối mới và sự thể hiện của thế hệ nghệ sĩ trẻ, khiến mọi tuyệt tác thực sự đúng nghĩa là "điều còn mãi".

Các nghệ sĩ biểu diễn "Lưu Thuỷ, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ"