Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, tình hình ngày 16/2 (ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và công tác tổ chức, thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Về thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức các đoàn thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết các đơn vị, nhất là đơn vị đóng quân trên địa bàn trọng điểm, biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thăm, kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Các đơn vị cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán trên toàn tuyến biên giới, đặc biệt tại các khu vực đường mòn, lối mở.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Toàn quân tổ chức trên 300 chương trình Tết quân dân; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn vật chất hậu cần, tài chính trong dịp Tết, ưu tiên các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương, khen ngợi những thành tích cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước đạt được trong năm 2025. Ông cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ tham gia bắc cầu phao qua sông Lô và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu, tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ và nhiệm vụ năm 2026; thực hiện nghiêm, hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững” và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm...

Trước mắt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu tập trung tổ chức cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quân đội phối hợp tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị chu đáo, tổ chức giao nhận quân đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu; tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm khởi đầu nhiệm kỳ mới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tạo sức bật mới, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Sáng nay, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67 tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.