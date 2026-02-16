Thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, ngày 15/2, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4 và Quân khu 5 tổ chức công bố, trao quyết định tuyển dụng, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm quân số đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Việc gọi và tuyển dụng cán bộ cấp xã đối với công chức quân sự cấp xã là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. Việc này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức công bố quyết định tuyển dụng cán bộ, phong quân hàm sĩ quan, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ. Việc tuyển dụng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bổ sung nguồn cán bộ cho lực lượng thường trực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô trong tình hình mới.

Tại Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên đã công bố, trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp.

Công tác tuyển dụng của Quân khu 2 chú trọng đến các địa bàn trọng điểm của Quân khu. Đây là các cá nhân có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Các cá nhân này đã được rà soát, thẩm định chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Quân đội.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình trao quyết định cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tuyển chọn vào Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Ảnh: Quân khu 3

Tại Quân khu 3 có hơn 800 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tuyển chọn, phân công công tác tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Mặc dù thời gian triển khai gấp, khối lượng công việc lớn, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình trong công tác rà soát, đề nghị tuyển dụng, gọi vào phục vụ tại ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được lựa chọn đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Quân khu 4 có 333 sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng 862 quân nhân chuyên nghiệp là công chức quân sự cấp xã nhằm kiện toàn quân số cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường.

Đây là những cá nhân ưu tú, bảo đảm phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn sẽ được đào tạo và huấn luyện bài bản để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương.

Tại Quân khu 5 có hơn 1.800 sĩ quan dự bị, công chức quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp được gọi vào phục vụ tại ngũ, tuyển dụng.

Tại Kết luận số 228 hồi cuối tháng 12/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy địa phương khẩn trương kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định; đồng thời rà soát số lượng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được bổ nhiệm theo chủ trương nêu tại Kết luận số 164 ngày 6/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai các bước hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh theo quy định trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương thực hiện lựa chọn, bổ nhiệm đối với chức danh Phó chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương tự như đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương tại Kết luận số 164.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thống nhất quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách…; báo cáo Bộ Chính trị trong quý 1/2026.