Chiều nay, tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã trình bày chuyên đề tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội 14.

Bộ trưởng nhấn mạnh, quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nêu về lịch sử dân tộc "dựng nước đi đôi với giữ nước", "thượng sách giữ nước phải khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc", Bộ trưởng cho biết đó là tư tưởng, nghệ thuật quân sự độc đáo, bài học lịch sử, là quy luật tồn tại, phát triển của dân tộc ta.

Đại tướng Phan Văn Giang lược trích nội dung trong Hịch Tướng sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: "Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi..., mọi người đều tài..., nếu được như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng".

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng cũng dẫn lại thư gửi cán bộ và chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam (năm 1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội 14 xác định bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, kiên định bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN; bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ nền văn hóa và uy tín, vị thế quốc tế của đất nước.

Đại hội cũng xác định bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng; tăng cường quốc phòng toàn dân, phòng thủ chủ động; ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững và củng cố môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Bộ trưởng, Đại hội 14 kế thừa, phát triển các nội dung về bảo vệ Tổ quốc từ các kỳ đại hội trước, đồng thời bổ sung mục tiêu “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc” lên trên hết, trước hết; “bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước”, “bảo vệ an ninh con người”, “an ninh kinh tế, an ninh mạng”; “tăng cường quốc phòng toàn dân, phòng thủ chủ động; ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong”.

Lực lượng diễu binh của Quân đội trong đợt lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là quan điểm, chủ trương thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy mới của Ðảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

QUYẾT TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VŨ KHÍ TRANG BỊ TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI

Đại hội 14 xác định tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó QĐND là nòng cốt, nhưng có bước phát triển mới.

Đại hội cũng xác định tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia; nâng cao khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng.

Bộ trưởng nêu rõ, xây dựng tiềm lực quốc phòng cần xây dựng đồng bộ, thống nhất các tiềm lực: tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội; tiềm lực khoa học - công nghệ; tiềm lực quân sự; phải bắt đầu từ xây dựng thế trận quân sự, dựa vào nhân dân, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là then chốt.

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Đại hội 14 khẳng định xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương lớn, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội 13 xác định xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đến Đại hội 14 khẳng định xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. "Như vậy Đảng ta xác định sớm 5 năm so với Đại hội 13 đề ra", Bộ trưởng thông tin thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng nêu về chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững” và mục tiêu “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”.

"Hơn 80 năm qua, Quân đội luôn thực hiện tốt ba chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động và sản xuất”, Bộ trưởng nêu rõ.

Trong thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, Bộ trưởng nhấn mạnh, QĐND được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tổ chức tinh, gọn, mạnh có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên; sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Một nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng Quốc phòng cho hay là việc tổ chức triển khai thành lập 3 trường thiếu sinh quân tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đại hội 14 tiếp tục xác định xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển.

Cùng với tiếp tục khẳng định tính lưỡng dụng, hiện đại trong Văn kiện Đại hội 13, Đại hội 14 bổ sung thêm các thành tố “tự chủ, tự lực, tự cường” trong phát triển công nghiệp quốc phòng nhằm phát huy nội lực, tự lực tiến tới tự chủ chiến lược trong suốt quá trình từ nghiên cứu đến sản xuất và phát triển; không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm chất lượng ngày càng cao.

"Chuyển từ cơ bản mua sắm sang tự chủ, tự sản xuất", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024

Về hội nhập quốc tế, Đại hội 14 xác định đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh.

"Chỉ một nội dung triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế cũng tạo điều kiện cho chúng ta nâng cao được hiệu quả phát triển công nghiệp quốc phòng và nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước", Đại tướng dẫn chứng.



