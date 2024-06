Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 Chiều nay 28/6, các thí sinh đã trải qua bài thi môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trong đó có môn tiếng Anh. Đề thi được cho là vừa sức học sinh với một số chủ đề khá gần gũi, liên quan trực tiếp đến nhiều vấn đề giới trẻ quan tâm. Đáp án tham khảo môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Chiều nay 28/6, các thí sinh đã trải qua bài thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024. VietNamNet cập nhật đáp án tham khảo cho đề thi tiếng Anh để quý độc giả tiện tra cứu.

Trao đổi với VietNamNet, cô Trần Triệu Hà Linh - giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, đánh giá, cấu trúc đề tiếng Anh không thay đổi so với các năm thi trước. Tuy nhiên, so với đề năm 2023, đề năm 2024 khó hơn do các câu về từ vựng khá khó, yêu cầu học sinh có kỹ năng đọc hiểu và đoán bối cảnh của câu.

Thí sinh ào ra khỏi điểm thi THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TPHCM) kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Huế Nguyễn

Học sinh sẽ dễ bị nhầm lẫn ở bài đọc điền từ nếu không nắm chắc ngữ pháp. Các bài về ngữ âm, trọng âm, sửa lỗi sai khá đơn giản và "dễ thở" với học sinh. "Học sinh sẽ mất điểm nhiều ở các câu hỏi từ vựng trong phần từ vựng ngữ pháp và phần bài đọc 7 câu", cô Linh nói.

Cô Linh cho rằng, đề thi này có tính phân loại cao, tuy không có thành ngữ, tục ngữ lạ như năm ngoái nhưng từ vựng lại khó hơn. Mức điểm phổ biến rơi vào khoảng 6-6,5 điểm.

"Với đề thi này, số lượng bài thi đạt điểm 9 trở lên sẽ không nhiều như năm ngoái", nữ giáo viên đánh giá.

Phụ huynh em Tạ Tuấn Sơn (THPT Anhxtanh, Hà Nội) trò chuyện điện thoại với người nhà sau khi thấy con chia sẻ làm tốt bài dù tiếng Anh không phải là thế mạnh của em. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhận định về đề thi, cô Phạm Thị Mai Hương - Tổ phó Tổ tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết, đề thi bám sát cấu trúc đề minh hoạ, bao gồm 50 câu trắc nghiệm, kiểm tra tổng hợp các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, đọc hiểu và viết câu chủ yếu trong chương trình lớp 11, 12.

Đề thi có 70-75% câu hỏi thuộc cấp độ nhận biết - thông hiểu, khoảng 25-30% thuộc cấp độ vận dụng và vận dụng cao. Nội dung kiến thức được hỏi trong đề thi phần lớn nằm trong chương trình học. Nếu thí sinh học chắc kiến thức ngữ âm, ngữ pháp cơ bản và từ vựng trong sách giáo khoa, có thể hoàn thành từ 60-70% bài thi.

Phần kiến thức khó chủ yếu rơi vào các câu hỏi từ vựng, câu tìm từ/cụm từ trái nghĩa, kết hợp câu và bài đọc hiểu. Với mã đề 409, để đạt điểm cao, thí sinh cần có vốn từ vựng tốt để làm đúng câu hỏi ở mức vận dụng cao (như câu 13, 15, 18, 19, 49) và kĩ năng làm bài cẩn thận tránh mắc lỗi ở các câu ngữ pháp không khó nhưng dễ gây nhầm lẫn (như câu 1, 4, 12, 44, 47).

Nội dung bài đọc quen thuộc với học sinh, tuy nhiên sẽ gây khó khăn cho học sinh ở các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao (như câu 31, 35, 36, 40, 41, 41). Các câu hỏi ở mức độ nhận biết như phần ngữ âm, nhóm câu hỏi nhận biết ngữ pháp (kiểm tra về thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ đơn, câu hỏi đuôi, câu bị động đơn giản, mạo từ, so sánh nhất, dạng của từ, câu điều kiện loại 2,…) đều là những kiến thức nằm trong chương trình học phổ thông.

Mặc dù không xuất hiện những câu hỏi quá khó, đánh đố nhưng đề thi vẫn có một số câu phân loại được học sinh khá, giỏi. Học sinh để đạt mức điểm khá-giỏi vẫn cần nắm chắc ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng phong phú và làm bài cẩn trọng, loại trừ được các phương án nhiễu. Phổ điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 dự kiến vào khoảng 6-6,5 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Theo đó, Bộ GD-ĐT chỉ đạo chung, các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương.

Các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28; chấm thi từ ngày 29/6; công bố kết quả thi vào 8h ngày 17/7, xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19/7.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau: