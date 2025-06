Dưới đây là Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2025:

Một trong những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành là năm 2025, thí sinh không được mang Atlat Địa lý vào phòng thi.

Điểm mới khác là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái.

Thí sinh cũng cần lưu ý, Bộ GD-ĐT đã công bố mẫu mới phiếu trả lời trắc nghiệm dùng ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Từ 2025, các môn trắc nghiệm gồm 3 phần câu hỏi.

Phần 1: Trắc nghiệm 4 lựa chọn, chọn 1 đáp án đúng, mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai gồm 4 ý mỗi câu; đúng 1 ý được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm, đúng cả 4 ý được 1 điểm.

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn, tô vào ô đáp án; với môn Toán, mỗi câu đúng được 0,5 điểm, các môn khác mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Thí sinh cần tham khảo, luyện tập cách thức tô đáp án để tránh mất điểm.