Các điểm thi như sau:

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 28/5. TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM cho hay đợt 2 có hơn 44.100 thí sinh xác nhận dự thi. Trong số này, có hơn 33.330 thí sinh sẽ dự thi tại TP.HCM. 2 địa điểm thi tại Đà Nẵng và Khánh Hoà, mỗi nơi có hơn 4.000 thí sinh và An Giang hơn 2.000 em.

Đáng chú ý, số liệu thống kê cho thấy chỉ có trên 14.500 thí sinh chỉ đăng ký thi đợt 2 lần đầu. Trong khi đó, trên 29.500 thí sinh đăng ký thi đợt 2 đã tham dự đợt 1 kỳ thi này năm nay. Điều này có nghĩa, có khoảng 67% thí sinh dự thi đợt 2 để cải thiện điểm số. Trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 có hơn 88.000 thí sinh dự thi.

ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý, nếu đăng nhập trên điện thoại và không xem được giấy báo dự thi, thí sinh nên đăng nhập trên máy tính để tránh bị lỗi. Trường hợp vẫn không xem được thì liên hệ gấp qua hotline hoặc zalo hotline để được hỗ trợ, cần tải về để có thể sử dụng khi cần thiết.

Thí sinh in giấy báo dự thi trên khổ A4, đen trắng hay in màu đều được, một số trường hợp in bị mất chữ màu đỏ cũng không sao vì yêu cầu thông tin cá nhân đảm bảo là được. Giấy báo dự thi thí sinh tự in và đem theo tới phòng thi. Giấy sẽ không gửi qua đường bưu điện hay qua email.