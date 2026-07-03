Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, Tuyên Quang đạt điểm trung bình tốt nghiệp môn Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) là 5,37, xếp thứ 2 cả nước chỉ sau Hà Nội với 5,57 điểm. Mức điểm này của Tuyên Quang ngang với TPHCM cũng 5,37 – một địa phương nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu về chất lượng tiếng Anh.

Sau đây là xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Ngoại ngữ:

Khoảng cách giữa Tuyên Quang và địa phương dẫn đầu chỉ khoảng 0,2 điểm, trong khi cao hơn nhiều tỉnh vốn được đánh giá có thế mạnh về tiếng Anh như Quảng Ninh (5,27), Nghệ An (5,20), Bắc Ninh (5,14) và Hải Phòng (5,09).

Đáng chú ý hơn, Tuyên Quang là địa phương duy nhất trong nhóm 3 dẫn đầu không phải là đô thị đặc biệt hay trung tâm kinh tế - giáo dục lớn. Nếu Hà Nội và TPHCM có lợi thế về điều kiện học tập, đội ngũ giáo viên, hệ thống trường chuyên và trung tâm ngoại ngữ phát triển thì việc Tuyên Quang vươn lên nhóm đầu là kết quả gây bất ngờ.

Phổ điểm môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp của Tuyên Quang do báo VietNamNet thực hiện.

Nếu xét riêng trên bảng xếp hạng, Tuyên Quang nằm trong nhóm rất ít địa phương có điểm trung bình vượt mốc 5,3, trong khi phần lớn các tỉnh, thành dao động từ 4,6-5,1 điểm. Điều này cho thấy khoảng cách của Tuyên Quang với mặt bằng chung cả nước là khá rõ rệt.

Một điểm đáng chú ý khác là sự chênh lệch giữa vị trí môn Ngoại ngữ và vị trí điểm trung bình chung. Trong khi môn Ngoại ngữ đứng thứ 2 toàn quốc, Tuyên Quang chỉ đứng thứ 17/34 về điểm trung bình tất cả các môn. Điều đó cho thấy môn Ngoại ngữ là điểm sáng nổi bật trong kết quả thi của địa phương này, trong khi các môn còn lại chỉ ở mức trung bình khá so với cả nước.

Theo thống kê năm 2026 Tuyên Quang 2.194 đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ. Trong đó có 1 điểm 10; 11 điểm 9,75; 15 điểm 9,5; 13 điểm 9,25 và 23 điểm 9.

Năm 2025, Hà Nội đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 5,784. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là TPHCM và Quảng Ninh với điểm trung bình đạt 5,66 và 5,463. Điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh của Tuyên Quang lúc đó đứng ở vị trí thứ 19.

Đây là một bất ngờ lớn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay bởi sự vươn lên mạnh mẽ này. So với năm 2025, như vậy điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh của Tuyên Quang đã nhảy 18 bậc trên bảng xếp hạng môn Ngoại ngữ.

Tuy nhiên cũng cần đặt kết quả này trong bối cảnh của kỳ thi năm 2026. Đây là năm đầu tiên Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc, nên số lượng thí sinh đăng ký dự thi giảm mạnh và chủ yếu là những em có nhu cầu sử dụng điểm để xét tuyển đại học. Vì vậy, điểm trung bình cao phản ánh chất lượng của nhóm thí sinh lựa chọn dự thi, chưa thể khẳng định mặt bằng năng lực tiếng Anh của toàn bộ học sinh trong tỉnh.