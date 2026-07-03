Bộ GD-ĐT vừa thông tin ban đầu về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang. Bộ GD-ĐT cho hay, qua rà soát, Bộ nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Do đó, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD-ĐT cho hay khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ sẽ kịp thời thông tin để người dân được biết.

Phổ điểm và thống kê số lượng bài thi môn Toán đạt từng mức điểm của tỉnh Tuyên Quang theo phân tích của VietNamNet.





Trước đó, như VietNamNet, phản ánh, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một hiện tượng xuất hiện tại một hội đồng thi địa phương.

Cụ thể, kết quả thống kê cho thấy, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Tuyên Quang cũng là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán/tổng số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước (đạt 0,876%), chỉ sau tỉnh Hà Tĩnh.

Phổ điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng đặc biệt, “lạ” hơn so với phổ điểm các môn khác, khi số bài thi đạt điểm 10 (154 bài thi) còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức điểm thấp hơn như 9,2; 9,4; 9,6; 9,8.

Theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi, Tuyên Quang cũng là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán/tổng số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước (đạt 0,876%), chỉ sau tỉnh Hà Tĩnh (đạt tỷ lệ 0,913%).