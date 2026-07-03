Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tuyên Quang có 5 môn thi đạt điểm trung bình nằm trong top 10 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước, gồm: Tiếng Anh, Hóa học, Lịch sử, Vật lý và Địa lý. Trong đó, nổi bật nhất là môn Tiếng Anh và Hóa học đều xếp thứ 2 toàn quốc.

Với môn Tiếng Anh, điểm trung bình của hơn 2.000 thí sinh Tuyên Quang đạt 5,397 điểm, chỉ đứng sau Hà Nội (5,549 điểm). Kết quả ấy cũng giúp địa phương này xếp ngang TPHCM và vượt qua nhiều tỉnh như Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Phòng... Đồng thời, Tuyên Quang cũng là một trong 9 địa phương trên cả nước có điểm trung bình môn Tiếng Anh vượt mốc 5.

Năm 2025, địa phương này chỉ đứng thứ 19/34 tỉnh, thành ở môn Tiếng Anh.

Ở môn Hóa học, hơn 2.000 thí sinh của tỉnh dự thi môn này đạt điểm trung bình 6,766, chỉ xếp sau Hà Tĩnh (6,899 điểm), cao hơn nhiều địa phương như Huế, Nghệ An, Quảng Ninh và Hà Nội. Năm ngoái, Tuyên Quang đứng thứ 18/34 tỉnh, thành ở môn học này.

Bên cạnh đó, môn Lịch sử của Tuyên Quang cũng ghi nhận bước tiến lớn khi xếp thứ 8 toàn quốc với điểm trung bình 6,314, ngang với TPHCM và cao hơn mức trung bình cả nước. Năm trước, địa phương chỉ đứng thứ 26/34.

Hai môn Vật lý và Địa lý cũng góp mặt trong top 10 cả nước với điểm trung bình lần lượt là 5,23 và 5,827. So với năm 2025, thứ hạng của hai môn này đều cải thiện đáng kể khi trước đó chỉ xếp thứ 19 và 22 trong số 34 tỉnh, thành.

Các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trong khi đó, các môn còn lại của tỉnh này hầu hết đều nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình thấp nhất cả nước.

Cụ thể, môn Sinh học đạt điểm trung bình 5,02, xếp thứ 29/34; môn Ngữ văn đạt 6,18 điểm, xếp thứ 24; môn Tin học đạt 5,38 điểm, xếp thứ 30; còn môn Toán đạt điểm trung bình 5,07, đứng thứ 27 cả nước.

Dù vậy, điểm môn Toán tỉnh này có 154 bài thi đạt điểm tuyệt đối, đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn này. Trong khi đó, ở kỳ thi năm 2025, Tuyên Quang không có bài thi nào đạt điểm 10 môn Toán.

Đáng chú ý, kết quả thi môn Toán của tỉnh còn xuất hiện một dải hàng trăm số báo danh liên tiếp có điểm rất cao, với hơn 91% bài thi đạt từ 9 điểm trở lên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với khoảng 1,2 triệu thí sinh dự thi, đông nhất từ trước đến nay. Trong số các tỉnh thành, điểm trung bình các môn của tỉnh Tuyên Quang đạt 5,7, xếp thứ 18 cả nước.