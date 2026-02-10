Ở lần quay số đợt 1, trong số hơn 2,5 triệu mã dự thưởng hợp lệ, VPBank đã tìm ra hơn 1.000 khách hàng may mắn nhận các giải thưởng giá trị: Lượng vàng 999,9, iPhone 17 Pro Max, Evoucher du lịch trị giá 20 triệu đồng…, cùng hàng ngàn giải khuyến khích là điểm thưởng LynkiD với tổng trị giá tương đương hơn 200 triệu đồng.

Chị Bùi Thị Châm, một trong các khách hàng may mắn trúng giải thưởng của chương trình chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông báo trúng thưởng từ VPBank. Dịp Tết chi tiêu nhiều, nên tôi chọn Super Sinh lời Premier để vừa giữ tiền linh hoạt, vừa sinh lời mỗi ngày, không ngờ lại được nhận quà giá trị, đúng là ‘lộc xuân’!”

Chị Bùi Thị Châm nhận thưởng chương trình Sinh lời đón Tết - Rước mã khai xuân trong đợt quay số lần 1

Chương trình “Sinh lời đón Tết - Rước mã khai xuân” diễn ra từ 1/12/2025 đến 22/2/2026 với tổng giá trị quà tặng tới 3,7 tỷ đồng, chia thành 2 đợt quay số. Đợt quay số tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 3/3, đảm bảo minh bạch và tạo thêm cơ hội cho khách hàng tham gia và nhận nhiều phần quà giá trị như lượng vàng 999,9, iPhone 17 Promax 256GB hay các Evoucher du lịch, mua sắm… Không chỉ vậy, những khách hàng không trúng thưởng ở 2 kỳ quay số sẽ tiếp tục có thêm cơ hội nhận những voucher điểm LynkiD với giá trị lên tới 1,2 triệu điểm cho một khách hàng.

Để tham gia chương trình, khách hàng có thể thực hiện theo 2 cách: Kích hoạt Super Sinh lời premier hoặc gia tăng số dư tài khoản so với tháng liền kề. Mỗi khách hàng mới kích hoạt và phát sinh một giao dịch Super Sinh lời thành công đầu tiên trong thời gian triển khai chương trình sẽ nhận được 3 lượt quay số. Với lựa chọn tăng trưởng tài khoản, tùy theo phân hạng khách hàng có thể nhận tới 500 mã dự thưởng mỗi tháng.

Sinh lời đón Tết - Rước Mã khai xuân diễn ra đến hết ngày 22/2

Giúp gia tăng quyền lợi cho khách hàng trong giai đoạn cuối năm, từ 14/1/2026, VPBank công bố mức lợi suất mới của Super Sinh lời Premier lên 6%/năm. Sản phẩm vốn được ưa chuộng bởi cân bằng giữa chi tiêu và tích lũy nay càng trở nên hấp dẫn. Trong giai đoạn giao thời cuối năm - đầu năm, khi nhu cầu thanh toán tăng cao, tính năng này giúp khách hàng vẫn có thể chi tiêu khi cần thiết mà không bỏ lỡ cơ hội sinh lời mỗi ngày. Trong khi đó, việc duy trì hoặc nâng cao số dư trong giai đoạn này không chỉ mở ra cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị, mà còn biến hoạt động quản lý tài chính ngày Tết thành một trải nghiệm thú vị và đầy hứa hẹn.

Super Sinh lời Premier sở hữu 3 ưu điểm vượt trội gồm: Super Hiệu quả - tiền nhàn rỗi được tự động sinh lời với lợi suất tới 6%/năm. Super Thảnh thơi - chỉ một lần đăng ký trên VPBank NEO, hệ thống sẽ tự đồng xử lý hoàn toàn, an toàn và bảo mật. Tiền sinh lời được chuyển về tài khoản thanh toán vào sáng ngày làm việc kế tiếp còn tiền gốc tiếp tục được duy trì trong ngăn sinh lời để tự động sinh lời và đặc biệt khách hàng có thể chủ động kiểm tra số tiền sinh lời tích lũy hàng ngày. Super Linh hoạt - khách hàng có thể rút gốc hoặc thêm tiền 24/7 bất cứ khi nào cần, phù hợp với nhu cầu thanh khoản tức thời.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại: https://sinhloidontet.vpbank.com.vn/

(Nguồn: VPBank)