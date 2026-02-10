Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ, chỉ thị của Thủ tướng về việc tổ chức Tết Nguyên đán và các công điện.

Tinh thần được Thủ tướng nêu là chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm "mọi người, mọi nhà đều có Tết", "không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, người lao động, nhất là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, người yếu thế, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão, lũ, sạt lở...) để đặc biệt quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động.

Mua sắm tấp nập tại một siêu thị những ngày giáp Tết. Ảnh: Nam Khánh

Các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án (nhất là công trình trọng điểm quốc gia) có phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, chu đáo cho công nhân, người lao động ở lại làm việc trên công trường trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm kịp thời, thiết thực.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

Các đơn vị bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu có nhu cầu tăng cao vào dịp Tết; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương để ổn định giá cả thị trường.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương kịp thời xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân, không để người dân bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt và tại các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tập trung kiểm tra, tuần tra chặt chẽ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm có xu hướng gia tăng vào dịp Tết.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, bảo tồn giá trị truyền thống phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải. Thủ tướng yêu cầu bố trí đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do thiếu xe.

Các phó thủ tướng theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm nắm tình hình chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương.