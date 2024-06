Sáng 20/6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho hay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023).

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thanh Hùng

Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%. Tổng số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ là 66.927 em, chiếm 6,25% tổng số thí sinh; nhiều nhất là thí sinh của Hà Nội với 21.554 thí sinh; TP.HCM có 13.076 em.

Tổng số điểm thi trên toàn quốc là 2.323 (tăng 51 điểm thi so với năm 2023) với tổng 45.149 phòng thi. Theo ông Chương, ngày 18/6, Bộ trưởng GD-ĐT cũng đã ban hành quyết định thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ tại 63 sở GD-ĐT và Hội đồng thi.

Theo đó, gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học được huy động tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi. 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ tại 63 sở GD-ĐT được thành lập với tổng số 264 cán bộ chính thức tham gia đoàn kiểm tra. Ông Chương cho hay, qua theo dõi kiểm tra và qua làm việc trực tiếp còn phát hiện một số khó khăn cần khắc phục ở một số địa phương. Cụ thể, điều kiện cơ sở vật chất khu vực phục vụ in sao đề thi tại một số địa phương còn gặp khó khăn, hạn chế về không gian ăn ở cho đội ngũ in sao đề thi.

Về công tác đăng ký dự thi, trong quá trình kiểm tra, chỉnh sửa, duyệt hồ sơ của thí sinh, một số địa phương còn để xảy ra tình trạng chậm duyệt so với lịch công tác. Do đó, đại diện Bộ GD-ĐT bày tỏ mong muốn các địa phương dành sự quan tâm hơn cho công tác chuẩn bị kỳ thi; tăng cường công tác hỗ trợ thí sinh. Ông Chương cho hay, Bộ GD-ĐT có thể sẽ chọn một số địa phương để tiến hành kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị các khâu xuyên suốt tổ chức trước và trong kỳ thi.

Ông Chương cũng đưa lời khuyên tới các thí sinh nên giữ tâm trạng thoải mái trước kỳ thi, không nên quá áp lực, để có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an, cho hay, Bộ Công an đã tham gia tập huấn phát hiện các nguy cơ tiêu cực, đấu tranh xử lý các đối tượng mua bán thiết bị sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an

Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số địa phương chưa hiểu rõ mức độ quan trọng của công tác an ninh như nơi bảo quản đồ dùng của thí sinh phải cách 25m so với nơi thí sinh làm bài thi... Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các tỉnh, địa phương sẵn sàng phối hợp để đảm bảo các quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT được đề ra.

“Tình hình sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp, thậm chí một số quốc gia đã có việc sử dụng AI trong gian lận thi cử. Các thiết bị định tuyến giờ đây không chỉ ở những vị trí cách xa trong vòng 25m mà được thiết kế nằm ngay ở đế giày. Vì vậy việc phát hiện các thiết bị gian lận này của chúng ta sẽ ngày càng khó khăn hơn. Do đó, các hội đồng thi cần tăng cường công tác tập huấn phát hiện, nhận biết thiết bị công nghệ cao”, ông Mạnh nói.