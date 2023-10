Trong quá trình VietNamNet triển khai tuyến bài về chủ trương đúng đắn khi bố trí Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an các đơn vị không phải người địa phương, Trung tướng Tô Ân Xô - Trợ lý Bộ trưởng, người phát ngôn Bộ Công an đã chia sẻ thẳng thắn với phóng viên về những kết quả đạt được.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, việc luân chuyển cán bộ trong Công an nhân dân được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ và Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Theo đó, việc luân chuyển gắn với thực hiện bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai từ nhiều nhiệm kỳ trước và đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, được cấp ủy, chính quyền địa phương đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

“Qua các kỳ Đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện thuộc diện tái cử hoặc lần đầu giới thiệu vào cấp ủy địa phương đều trúng cử với tỷ lệ cao, trong đó nhiều người được tín nhiệm giới thiệu ứng cử và được bầu giữ các chức vụ, chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương; một số cán bộ lãnh đạo có năng lực, trình độ nổi trội, ưu tú về mọi mặt được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.