Sáng 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho PV VietNamNet biết, sau 3 ngày truy bắt và vận động đầu thú với các đối tượng tham gia vụ tấn công trụ sở xã ở huyện Cư Kuin, đã có 46 đối tượng bị bắt giữ.

Người dân trở lại cuộc sống lao động, sinh hoạt như thường lệ. Ảnh: Nguyễn Huế

Ảnh: Nguyễn Huế

Ảnh: Nguyễn Huế

"Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước 11/6", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Các lực lượng tham gia truy bắt đối tượng tấn công trụ sở xã ở huyện Cư Kuin. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng sớm 11/6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, khiến 4 cán bộ công an xã; 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã trọng thương.

Ngay trong chiều 11/6, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với ông Hoàng Trung (SN 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An) cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với ông Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Sáng 12/6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, nghe báo cáo nhanh về vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11/6 tại địa bàn huyện Cư Kuin.

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã tới thăm, viếng và động viên các nạn nhân.

Cùng ngày, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Công an tỉnh thăm, viếng cán bộ công an xã hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ tại trụ sở xã ở huyện Cư Kuin.

Lãnh đạo Bộ Công an và các ban, ngành, đoàn thể bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ xã đã hy sinh và thân nhân, gia đình 3 người dân tử vong.

Lãnh đạo Bộ Công an và đoàn thể, ban, ngành đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với thân nhân, gia đình và các cán bộ bị thương để sớm ổn định cuộc sống, bình phục sức khỏe.

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ hy sinh ngày 11/6 trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trong số 6 liệt sĩ hy sinh có 4 liệt sĩ là công an gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.