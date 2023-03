Ngày 28/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình công tác công an quý 1 năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, liên quan đến sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, hiện nay, Công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can với các tội danh các đối tượng đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn.

Từ năm 2018-2022, các đối tượng này đã cấu kết 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở ở các tỉnh thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện và cấp giấy phép chứng nhận dù không đủ điều kiện.

Hành vi đó của các đối tượng đã gây ra những hệ luỵ, thiệt hại kinh tế, những vụ tai nạn giao thông, về môi trường.

Về ùn tắc trong các trạm đăng kiểm, theo Trung tướng Tô Ân Xô, theo quy định về đăng kiểm có 5 công đoạn với 55 hạng mục. Trước đây xe đi vào kiểm định không đúng quy trình, đăng kiểm viên lấy tiền là xong. Bây giờ các đăng kiểm viên phải kiểm tra đủ 55 hạng mục nên ùn tắc là chuyện bình thường.

"Trước đây các trung tâm đăng kiểm làm không đủ quy trình, chỉ lấy tiền là xong", ông Xô lý giải nguyên nhân việc đăng kiểm đang xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ngoài ra, theo ông Tô Ân Xô, các cơ quan quản lý Nhà nước buông lỏng quản lý, hậu quả là số lượng trung tâm đăng kiểm mọc ra như nấm. Điều này khiến các cơ sở cạnh tranh nhau, vì lợi nhuận cao nên mới xảy ra tiêu cực.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Bổng

Thông tin về kết quả công tác công an quý 1 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nhất là thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng cường phòng, chống tội phạm liên quan đến các lễ hội đầu Xuân.

Trong quý, đã điều tra, khám phá gần 9.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 20.000 đối tượng; triệt phá 67 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại gần 2.000 đối tượng truy nã; bắt, xử lý gần 2.000 vụ với gần 9.000 đối tượng cờ bạc; phát hiện hơn 7.200 vụ, trên 10.800 đối tượng phạm tội về ma túy...

Bên cạnh đó, lực lượng công an tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.