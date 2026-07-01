Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm học 2026-2027 như sau:

Cụ thể, với Trường THPT Xuân Khanh, hạ điểm chuẩn từ 14,5 xuống 14; Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín, hạ điểm chuẩn từ 17,5 xuống 17,25.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay, không có trường THPT chuyên nào hạ điểm chuẩn lớp 10.

Sở GD-ĐT cũng cho biết, thời gian tuyển sinh bổ sung và nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7 đến ngày 6/7.

Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo (nếu có) sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển từ ngày 10/7 đến ngày 12/7.