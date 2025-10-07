Các trận mưa xối xả suốt đêm và sáng ngày 7/10 do hoàn lưu bão số 10 (Matmo) khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội một lần nữa chìm trong biển nước, giao thông hỗn loạn. Nhiều người đi làm sáng nay phải bì bõm dắt xe giữa dòng nước, trong khi hàng loạt phương tiện chết máy nằm la liệt khắp mặt đường.

Ảnh: Thạch Thảo

Trên các diễn đàn mạng xã hội về xe cộ, hàng loạt bài đăng chia sẻ cảnh ô tô, xe máy vượt đường ngập, "hóa thuyền” trong biển nước xuất hiện dày đặc từ rạng sáng. Nhiều chủ xe than trời vì vừa mới sửa xong sau đợt mưa trước thì nay lại ngập. Không ít người vì "đi cố" đã phải nhận quả đắng.

(Đoạn đường Nguyễn Xiển ngập sâu vào sáng sớm 7/10 khiến nhiều ô tô xe máy gặp khó. Nguồn video: Anh Đặng)

Ngã tư Đại Lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng ngập sâu, nhiều phương tiện "chôn chân" giữa giờ cao điểm. Ảnh: Phạm Ngọc Linh

Một chiếc xe sedan mắc kẹt giữa đoạn nước ngập sâu trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Phạm Ngọc Linh

Phố Đỗ Đức Dục gần khách sạn JW Marriott biến thành sông, ô tô nổi "lềnh phềnh" trên đường. Ảnh: Nguyễn Trọng Toán

Xe máy mắc kẹt ở đường Phạm Hùng, đoạn gần bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Hà An

(Chiếc Ford Transit "hoá tầu ngầm" trên phố Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy vào sáng nay. Nhiều phương tiện như xe tải, xe gầm cao cũng mắc kẹt ở đoạn đường này. Nguồn video: Tuan Anh Nguyen)

Ô tô, xe máy lội nước trên phố Triều Khúc sáng 7/10. Ảnh: Hoàng Hiêp

Chiếc Mazda3 màu trắng cố "bò" qua phố Triều Khúc nhưng bị chết máy giữa đoạn ngập sâu, chủ xe đành phải chờ cứu hộ đến. Ảnh: Hoàng Hiệp

Lực lượng cứu hộ hoạt động hết công suất trong sáng 7/10. Ảnh: Thế Vinh

(Lực lượng CSGT cùng người dân phải giải cứu cho một chiếc Toyota Camry bị mắc phẹt giữa ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung. Nguồn video: Nguyễn Quang Huân)

Các chuyên gia ô tô khuyến cáo, khi gặp đoạn đường ngập nước, điều quan trọng nhất là bình tĩnh và quan sát kỹ độ sâu trước khi quyết định đi qua. Nếu mực nước vượt quá nửa bánh xe, tốt nhất nên dừng lại và tìm đường khác, bởi khi nước tràn vào khoang động cơ hoặc ống hút gió, xe rất dễ bị thủy kích – hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Khi buộc phải đi qua, tài xế nên giữ ga đều, đi chậm ở số thấp (số 1 hoặc D kèm chế độ thấp trên xe số tự động), không phanh gấp hay dừng giữa chừng. Việc chạy đều giúp tạo sóng nhỏ phía trước và hạn chế nước tràn vào động cơ. Sau khi ra khỏi vùng ngập, nên phanh nhẹ vài lần để làm khô má phanh, đồng thời kiểm tra lại dầu máy, nước làm mát và lọc gió.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh: nếu xe chết máy giữa vùng ngập, tuyệt đối không cố khởi động lại mà nên gọi cứu hộ ngay. Việc đề máy trong tình trạng nước lọt vào buồng đốt có thể khiến động cơ hư hại nặng, thậm chí phải thay cả cụm máy.

