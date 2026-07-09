Sau khi dư luận băn khoăn về việc một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 15/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Hoàng Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho rằng, kết quả này phản ánh đúng năng lực học sinh, quá trình ôn tập bài bản và đặc thù sắp xếp phòng thi theo tổ hợp môn.

Ông cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng để tuyển sinh đại học. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập thay vì chỉ tập trung vào các tháng 4 và 5 như trước đây.

Học sinh lớp 12 được bố trí 2 tiết ôn thi tốt nghiệp mỗi tuần. Học kỳ I tập trung học các môn chuyên, sang học kỳ II chuyển trọng tâm sang các môn phục vụ xét tuyển đại học. Ngoài 2 kỳ thi thử do Sở GD-ĐT Hà Tĩnh tổ chức, nhà trường còn tổ chức thêm 3 kỳ thi thử; các tổ chuyên môn Lý, Hóa, Sinh thường xuyên xây dựng đề trực tuyến để học sinh luyện tập.

Theo ông Hùng, việc có học sinh thi thử điểm chưa cao nhưng thi thật đạt điểm 10 chủ yếu xảy ra ở kỳ thi thử đầu tiên sau Tết. Khi đó nhiều em chỉ đạt khoảng 20-21 điểm theo tổ hợp xét tuyển. Sau quá trình ôn tập, tổng điểm các môn xét tuyển tăng lên 23-24 điểm, nhiều em đạt 26-27 điểm.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ảnh: T.Lương

"Kỳ thi thử cuối cùng có mức độ tương đương đề thi tốt nghiệp năm trước, phần lớn học sinh các lớp tự nhiên đạt từ 8,5-9,5 điểm môn Toán. Trong khi đề thi năm nay được đánh giá nhẹ hơn, bám sát chương trình nên tỷ lệ điểm cao tăng lên là điều có thể lý giải", ông Hùng nói.

Vì sao nhiều học sinh giỏi Toán được xếp cùng một phòng thi?

Liên quan đến phòng thi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, ông Hùng cho biết nhà trường đã rà soát thành phần học sinh ở toàn bộ 26 phòng thi.

Theo thống kê, phòng thi được dư luận quan tâm tập trung chủ yếu các học sinh các lớp chuyên khối tự nhiên, gồm 8 học sinh chuyên Toán 1, 1 học sinh chuyên Toán 2, 4 học sinh chuyên Hóa, 5 học sinh chuyên Sinh và 1 học sinh chuyên Tin. Trong khi đó, những phòng thi có học sinh các lớp chuyên Văn, Sử và Địa gần như không có thí sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên.

Kết quả thi của toàn trường cũng cho thấy điểm 10 môn Toán tập trung chủ yếu ở các lớp chuyên tự nhiên. Hai lớp chuyên Toán có tổng cộng 32 điểm 10; chuyên Hóa 17 điểm 10; chuyên Sinh 12 điểm 10; chuyên Lý và chuyên Tin cùng 7 điểm 10. Trong khi đó, hai lớp chuyên Anh mỗi lớp chỉ có 1 học sinh đạt điểm 10; chuyên Pháp có 2 điểm 10; các lớp chuyên Văn, Sử và Địa không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán.

Theo ông Hùng, học sinh chuyên Hóa và chuyên Sinh có nhiều điểm 10 môn Toán do phần lớn đăng ký vào nhóm ngành sức khỏe (ngành Y - PV), vốn có điểm xét tuyển cao nên đầu tư rất nhiều cho môn Toán.

Ông Hùng cũng cho biết, việc nhiều học sinh giỏi Toán cùng một phòng thi không phải do nhà trường sắp xếp mà do phần mềm của Bộ GD-ĐT phân bổ theo tổ hợp môn tự chọn. Những thí sinh đăng ký các môn tự chọn giống nhau sẽ được xếp cùng phòng nhằm giảm số lượng đầu đề thi trong mỗi phòng, hạn chế sai sót trong quá trình in sao và phát đề.

"Qua thống kê, kết quả phản ánh đúng thực tế và đúng năng lực học sinh, không có dấu hiệu bất thường. Nếu các phòng có học sinh các lớp chuyên Văn, Sử, Địa cũng có nhiều điểm Toán cao như các lớp chuyên tự nhiên thì mới là điều đáng lưu ý", ông Hùng nói.

Chưa phát hiện bất thường

Liên quan đến phản ánh của dư luận, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã rà soát và bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo kết quả rà soát, phòng thi được phản ánh trên mạng xã hội có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi do đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic, nên chỉ có 22 thí sinh dự thi môn Toán. Trong số này có 15 em đạt điểm 10, 7 em còn lại đạt từ 9 đến 9,75 điểm.

Sở GD-ĐT cho hay, đây là phòng thi tập trung nhiều học sinh có thành tích nổi bật, gồm 9 học sinh chuyên Toán, 4 học sinh chuyên Hóa, 5 học sinh chuyên Sinh cùng các học sinh chuyên Vật lý, Tin học và Tiếng Anh. Đáng chú ý, 13/15 học sinh đạt điểm 10 từng đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, việc đối chiếu hồ sơ học tập, kết quả đầu vào, điểm tổng kết với kết quả thi cho thấy điểm số phản ánh khách quan năng lực học sinh cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường.