Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa lên tiếng về thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc một phòng thi có 22 thí sinh dự thi, trong đó em đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngoài ra, 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, gồm 2 bài 9 điểm, 2 bài 9,5 điểm và 2 bài 9,75 điểm.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng đây là kết quả hiếm gặp và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Trong khi đó, cũng có nhiều ý kiến nhận định đây là kết quả phản ánh đúng thực lực của học sinh Hà Tĩnh, địa phương nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên là chính xác.

Thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Lãnh đạo Sở cho biết, phòng thi nói trên chủ yếu là học sinh lớp Toán 1, Toán 2 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

"Đây đều là những học sinh rất mạnh về môn Toán nên kết quả như vậy là bình thường. Dù không có dư luận thì sau mỗi kỳ thi, Sở vẫn tổ chức phân tích phổ điểm từng môn, từng trường, từng lớp để đánh giá chất lượng dạy và học", lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết.

Theo ông, năm nay Hà Tĩnh có khoảng 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, riêng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 79 điểm 10.

Phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Ảnh chụp màn hình

Lý giải việc một phòng thi có tới 16 điểm 10, lãnh đạo Sở cho biết theo cách xếp phòng của phần mềm Bộ GD-ĐT, phòng này có 21 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

"Phần mềm đánh số báo danh theo từng điểm thi, đồng thời tối ưu việc xếp phòng dựa trên các môn tự chọn để thí sinh không phải di chuyển giữa các phòng. Vì vậy, nhiều học sinh cùng tổ hợp môn được bố trí chung một phòng. Những phòng tập trung học sinh giỏi ở các khối tự nhiên có kết quả rất cao là điều không chỉ xảy ra ở Hà Tĩnh mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác", vị lãnh đạo nói.

Đại diện Sở GD-ĐT cũng cho biết, đề thi Toán năm nay được đánh giá nhẹ hơn so với năm trước nên việc số lượng điểm 10 tăng là điều có thể lý giải.

Theo lãnh đạo Sở, Hà Tĩnh nhiều năm liền nằm trong nhóm địa phương có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Năm 2025, tỉnh xếp thứ hai toàn quốc, năm 2026 đứng thứ năm. Đối với tổ hợp A và các môn khoa học tự nhiên, Hà Tĩnh luôn thuộc nhóm dẫn đầu, đồng thời nhiều năm liên tiếp có học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Vì vậy, việc học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đạt kết quả cao ở môn Toán không phải là điều bất thường.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, người đăng tải thông tin đã lợi dụng sự quan tâm của dư luận sau vụ việc tại Tuyên Quang để thu hút sự chú ý, câu view.