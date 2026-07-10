Sáng 10/7, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng kèm hình ảnh chụp email và tin nhắn gửi đến các cơ quan chức năng, phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Người phản ánh cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi lộn xộn.

Bài đăng còn nêu, tại phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, dự thi. Người phản ánh đề nghị Bộ GD-ĐT vào cuộc làm rõ để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Khánh Linh, Chủ tịch UBND xã Tuyên Hóa, cho biết địa phương đã nắm được thông tin và đang phối hợp với công an xã rà soát, xác minh. Theo ông Linh, công tác tổ chức kỳ thi thuộc thẩm quyền của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, còn địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ kỳ thi.

"Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, chúng tôi đã phối hợp các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh", ông Linh nói.

Thông tin phản ánh gây xôn xao dư luận. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, xác nhận con trai ông dự thi tại phòng số 61, cùng phòng còn có con của một giáo viên khác trong trường. Tuy nhiên, ông khẳng định thông tin giám thị hướng dẫn bài cho thí sinh là không đúng sự thật.

Theo ông Đức, hội đồng thi và danh sách giám thị do Sở GD-ĐT thành lập, hầu hết giám thị coi thi tại điểm thi là giáo viên từ các trường khác được điều động đến. Do có con tham dự kỳ thi, ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào trong kỳ thi năm nay.

"Sau kỳ thi, nhà trường không nhận được phản ánh nào từ học sinh, phụ huynh. Khi có thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, tôi rất bất ngờ", ông Đức cho biết.

Về kết quả thi của con trai, ông Đức cho hay thí sinh đạt 9,5 điểm môn Toán, 8,25 điểm Ngữ văn, 7,75 điểm Vật lý và 8,5 điểm Hóa học. Theo ông, con trai ông có học lực tương đối tốt, từng đạt giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12.

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực cũng cho biết nhà trường đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Sở GD-ĐT để phục vụ việc kiểm tra, xác minh. Ông mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nội dung phản ánh nhằm bảo đảm tính khách quan và tránh ảnh hưởng đến uy tín của những người liên quan.

Theo ông Đức, kỳ thi năm nay trường có 333 học sinh dự thi. Ngoài một phó điểm thi và một thư ký là giáo viên của trường, các giám thị đều được điều động từ đơn vị khác. Ông cũng khẳng định kết quả thi của học sinh không có dấu hiệu đột biến so với các năm trước.