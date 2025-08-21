Hôm 20/8, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với nhà tài trợ tổ chức phiên chợ 0 đồng. Sự kiện không chỉ mang đến nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng nơi núi rừng Ngọc Linh.

Đến phiên chợ, đồng bào Xơ Đăng được tự tay lựa chọn miễn phí lương thực, giày dép, áo quần, sách vở, rau củ quả và cây giống. Các mặt hàng này được huy động từ nguồn xã hội hóa và do chính đồng bào Xơ Đăng tự sản xuất để ủng hộ, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn.

1.600 suất quà gồm quần áo, nhu yếu phẩm được cấp miễn phí tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Trần Hoàn

Cụ bà vui mừng vì chọn được cái áo ấm rất ưng ý. Ảnh: Trần Hoàn

Chị Y Trinh (SN 1983, thôn Tư Cấp, xã Tu Mơ Rông) xúc động: “Nhà nghèo nên hiếm khi mua được quần áo mới. Hôm nay, tôi chọn được cho chồng và 3 đứa con một số quần áo và nhu yếu phẩm. Tôi rất vui vì vừa có quần áo mới, lại dành dụm được một số tiền để sử dụng vào việc khác”.

“Ngày Tết, cháu cũng không có nhiều quần áo như hôm nay. Cháu sẽ giữ gìn thật sạch để mặc đi học vào năm học mới”, bé Y Thúy (8 tuổi) hân hoan nói.

Người dân phấn khởi vì không phải bỏ tiền mua nhưng lại có nhiều mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Trần Hoàn

Để chuẩn bị cho phiên chợ, thầy cô giáo Trường Tiểu học Kim Đồng đã kêu gọi quyên góp quần áo, giặt giũ, phân loại. Cặp sách, giày dép, áo mưa học sinh do các đơn vị tài trợ. Hy vọng những phần quà nhỏ này giúp học trò và bà con vùng cao vơi bớt khó khăn, bà Hồ Thị Thùy Vân – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Ngoài các gian hàng miễn phí, phiên chợ còn có 4 gian hàng của 17 thôn trong xã, bày bán nông sản và dược liệu do chính người dân làm ra. Đây là cơ hội để bà con tập làm quen với giao thương, quảng bá sản phẩm, hướng tới sinh kế bền vững.

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng trao đôi dép mới cho học trò cũ. Ảnh: Trần Hoàn

Tại phiên chợ, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Tu Mơ Rông đã trao tặng 17 máy đào hố đất trồng cà phê cho 17 thôn, đồng thời hướng dẫn bà con cách livestream bán hàng qua mạng để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Chàng trai vui mừng vì nhận được mũ bảo hiểm mới. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết: Với 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, chủ yếu sống bằng nông nghiệp và trồng dược liệu, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn là thách thức lớn. Phiên chợ 0 đồng không chỉ hỗ trợ các hộ khó khăn, mà còn là cơ hội giúp bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số, xây dựng thương hiệu đặc sản, từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Chỉ trong buổi sáng, hơn 1.200 người dân đã tham gia và toàn bộ hàng hóa miễn phí được lựa chọn hết. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt biết ơn và lời hứa giữ gìn từng chiếc áo, cuốn vở… khiến phiên chợ trở nên ấm áp, xúc động hơn cả chợ Tết.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông trao tặng máy đào hố đất trồng cà phê cho các thôn. Ảnh: Trần Hoàn

Phiên chợ 0 đồng dưới chân núi Ngọc Linh không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là dịp tôn vinh nông sản địa phương, bảo tồn văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết và yêu thương trong cộng đồng.