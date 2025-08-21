Khi biết tin sẽ có lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), cụ Hà Thị Mục (91 tuổi, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) vô cùng háo hức.

Nhiều lần, cụ bà ngỏ ý với con cháu mong được đến Hà Nội xem diễu binh 2/9. Gia đình thấu hiểu nhưng vẫn băn khoăn vì lo cho sức khỏe của cụ.

Ở tuổi 91, cụ Mục mong mỏi được đi xem diễu binh 2/9

Nguyễn Thành Đạt (SN 1995, hiện sống tại Hà Nội) – cháu ngoại cụ Mục – kể rằng không lâu trước đây, bà đã nghiêm túc bày tỏ mong muốn:

“Bà tôi nói: ‘Bà già rồi, không biết còn sống được bao lâu. Bà muốn đi thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự, xem diễu binh, diễu hành 2/9 để thấy nước ta hùng mạnh thế nào'. Bà tôi thích lắm, trong lòng sục sôi. Nhà tôi đều thấy rõ điều đó”.

Thấy sức khỏe cụ Mục ổn định, gia đình quyết định đưa cụ đến Hà Nội xem diễu binh 2/9. Cách đây 4 ngày, cụ đã có mặt tại Thủ đô, dự định cùng con cháu thăm một số di tích lịch sử trước ngày lễ chính thức.

“Hiện bà ở nhà tôi, ngày nào bà cũng nhắc đến chuyện đi xem diễu binh. Hai ngày nay, thời tiết thay đổi, bà ra ngóng vào trông. Thi thoảng bà lại nói ‘chỉ mong hôm đó trời tạnh ráo để dân đi xem diễu binh cho thuận’”, Đạt chia sẻ.

Đạt chụp ảnh cùng bố mẹ và bà ngoại

Cụ Mục cũng đặc biệt quan tâm tới lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4). Không thể vào TPHCM xem trực tiếp, cụ nhờ con cháu mở tivi xem từ đầu đến cuối, mắt không rời màn hình, nhiều lúc còn rưng rưng xúc động.

“Nhà tôi đang lên phương án để dịp 2/9 tới có thể đưa bà đi xem diễu binh thuận lợi nhất. Tuổi bà đã cao, hôm đó lại đông đúc, phải có kế hoạch cẩn thận tôi mới dám đưa bà đi”, Đạt chia sẻ.

Cụ Mục có 5 người con, gồm 2 trai và 3 gái, mẹ của Đạt đứng thứ 2. Chồng cụ mất đã lâu, con trai cả cũng qua đời, hiện cụ sống cùng gia đình cháu nội đích tôn.

Cụ Mục chụp ảnh kỷ niệm cùng đàn con cháu

Ở tuổi 91, cụ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, tự lo sinh hoạt hằng ngày. Cụ có 30 cháu, hơn 10 chắt nội ngoại và vẫn nhớ tên từng người.

“Bà tôi sống vui vẻ, lạc quan lắm. Mỗi lần về quê chơi, tôi đều lên thăm bà, được bà xoa đầu, kể chuyện kháng chiến, thời đói khổ mà nghĩa tình”, Đạt chia sẻ.

Với anh, bà ngoại là sợi dây kết nối cả đại gia đình. Có bà ngóng đợi, anh thấy quê hương thân thuộc hơn và luôn muốn trở về.

Ảnh: NVCC