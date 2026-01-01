KHOẢNH KHẮC KHÓ QUÊN NĂM 2025 TRÊN VIETNAMNET

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cải cách hành chính tại Việt Nam với việc thực hiện sắp xếp quy mô lớn từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội. Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2025, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam giảm từ 63 xuống còn 34 đơn vị (gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh).

Việc sáp nhập năm 2025 nhằm thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Đây được coi là bước đệm quan trọng để ổn định tổ chức trước kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hoàng Hà - Nguyễn Huế.