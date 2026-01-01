Special Photo
KHOẢNH KHẮC KHÓ QUÊN NĂM 2025 TRÊN VIETNAMNET
Lễ diễu binh, diễu hành A80, A50; vẻ đẹp các tỉnh, thành ba miền; Hà Nội bị ngập 3 lần trong hơn 1 tháng; Thái Nguyên, Khánh Hòa và nhiều địa phương khác bị lũ lụt bủa vây... là những sự kiện qua ảnh khó quên đối với độc giả VietNamNet năm 2025.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia của 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) và các khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Ảnh: Phạm Hải.
Sự kiện đã thu hút hàng chục triệu người dân Việt Nam quan tâm theo dõi từ trên đường phố Hà Nội và qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Ảnh: Quỳnh Anh - Thế Sơn - Hoàng Hà - Thạch Thảo - Thế Bằng - Nguyễn Huế.
Trước đó, một sự kiện lớn khác là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra tại TPHCM vào ngày 30/4/2025 cũng thu hút biển người đổ về bến Bạch Đằng, đường Lê Duẩn và nhiều tuyến đường trung tâm nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để đón xem khiến khắp nơi đỏ rực một màu cờ Tổ quốc. Ảnh: Võ Việt.
Đây là lần diễu binh cấp quốc gia có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua tại phía Nam, không chỉ nhằm biểu dương lực lượng và sức mạnh quốc phòng mà còn khẳng định tinh thần hòa bình, đoàn kết quốc tế và khát vọng vươn mình của dân tộc sau 50 năm thống nhất. Ảnh: Nguyễn Huế - Hoàng Hà - Thế Bằng - Thạch Thảo - Thế Sơn.
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cải cách hành chính tại Việt Nam với việc thực hiện sắp xếp quy mô lớn từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội. Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2025, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam giảm từ 63 xuống còn 34 đơn vị (gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh).
Việc sáp nhập năm 2025 nhằm thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Đây được coi là bước đệm quan trọng để ổn định tổ chức trước kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hoàng Hà - Nguyễn Huế.
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 (lần thứ 20) được tổ chức tại Việt Nam từ 6-8/5 với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững". Trong đó, hoạt động nổi bật là cung rước Xá lợi Phật tại các tỉnh, thành được đông đảo người dân, Phật tử quan tâm đến chiêm bái. Ảnh: Nguyễn Huế - Mạnh Hùng.
Trận lũ lụt tại Thái Nguyên vào tháng 10/2025 được đánh giá là đợt lũ lịch sử khốc liệt nhất trong hơn 60 năm qua, vượt xa đỉnh lũ của siêu bão Yagi năm 2024. Ảnh: Thạch Thảo.
Từ ngày 6-10/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) kết hợp với không khí lạnh, Thái Nguyên hứng chịu lượng mưa cực lớn, gây lũ lụt khắp nơi. Toàn bộ hệ thống chính trị cùng lực lượng quân đội (Quân khu 1, Quân đoàn 12) đã được huy động để tiếp tế và giải cứu người dân tại các khu vực ngập sâu. Ảnh: Thạch Thảo.
Chỉ trong thời gian hơn 1 tháng, người dân Hà Nội trải qua 3 đợt mưa lớn gây ngập nặng do ảnh hưởng của 3 cơn bão: số 5 Kajiki, số 10 Bualoi và số 11 Matmo. Ảnh: Đức Anh - Hoàng Hà.
Ảnh: Nguyễn Huế
Trong căn nhà tối thui vì bị cắt điện, bà Nguyễn Thị La Thanh (59 tuổi, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) ngồi bần thần không nghĩ gia đình vẫn còn sống. Ngày 17/11, bà phải vật lộn nhiều giờ giữa dòng nước lũ lạnh giá để giữ mẹ già 89 tuổi ngồi trên chiếc thau trôi dập dềnh; lực lượng chức năng không thể tiếp cận.
Trong 3 ngày đầu tháng 6/2025, một chương trình thăm khám, phẫu thuật cho các bệnh nhân vùng cao Yên Bái diễn ra. Sự kiện do CLB Nhân đạo Sala phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đoàn bác sĩ VietCal (Mỹ) cùng nhiều đơn vị đồng hành.
Trong 3 ngày, các bác sĩ đã thăm khám cho gần 60 bệnh nhân, phần lớn là người nghèo, trẻ em bị dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh về hệ vận động. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức tặng quà và hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho học sinh nghèo, giáo viên vùng cao tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thạch Thảo.
Hàng chục nghìn người hâm mộ đổ về trung tâm hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, phất cờ, khua chiêng ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik, giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 33, tối 18/12. Ảnh: Nguyễn Huế.