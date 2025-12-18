TPHCM:

Ngay sau khi trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33 kết thúc, hàng chục nghìn người ở TPHCM đã tràn xuống đường, tiến về các tuyến phố trung tâm để ăn mừng.

Từ trên cầu Ba Son xuống các tuyến đường ven sông Sài Gòn rợp một màu đỏ của cờ Tổ quốc và đèn phanh xe máy.

Dòng người đi bão nối dài từ phố đi bộ Nguyễn Huệ ra đường Tôn Đức Thắng và công trường Mê Linh.

Hà Nội:

Nhiều phụ nữ lớn tuổi cũng đèo nhau bằng xe máy hòa vào dòng người tiến về khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Một bạn trẻ đặt tay lên ngực trái thể hiện tinh thần yêu nước, đam mê bóng đá.

Tại khu vực các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay... người hâm mộ mang bất cứ đồ vật gì có thể để giơ lên cao khuấy động phong trào.

Ngay tại tuyến đường Giải Phóng đã có thể thấy hàng nghìn người từ các khu vực ven trung tâm cùng nhau tiến về trung tâm Thủ đô.

