Sáng 9/10, nước lũ tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) đã rút khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm ngập sâu trên 2m.

Hàng loạt xế hộp bắt đầu lộ ra sau hơn 3 ngày bị chìm nghỉm dưới đáy, xung quanh xe bùn đất bám chặt.

Gần 50 chiếc xe hơi của người dân thuộc tổ 26, phường Phan Đình Phùng được di chuyển lên các tuyến đường hoặc kho bãi ở vị trí cao để tránh ngập. Tuy nhiên, do bị ngập sâu 3 mét, tất cả đều nằm dưới đáy "sông".

Trong số này, dù nhiều xe đã được kê những viên gạch hoặc để ở vị trí cao, thậm chí được cho vào nhà kho... nhưng vẫn không tránh khỏi "tai họa".

Thậm chí nhiều chiếc ô tô bị trôi đi khắp phố.

Một người dân ở bên đường Hoàng Ngân cho biết, chiếc Vinfast Lux A 2.0 này trôi từ đâu ra giữa đường, không biết chủ nhân là ai.

Phần kính sau của xe vỡ vụn, bùn đất tràn vào nội thất.

Cùng chung cảnh ngộ với những chiếc xe bình dân, nhiều xế hộp hạng sang cũng bị ngâm nước từ thân xe cho tới qua nóc suốt 3 ngày.

Chị Nguyễn Thị Hạnh kể lại cứ 30 phút nước lại dâng lên một bậc thềm. Chị cùng các con của mình chạy ra bọc bạt cho ô tô.

"Tuy nhiên, sáng nay nước rút, tôi ra xem thì thấy quá ngán ngẩm khi cả xe ngâm nước suốt mấy ngày qua nay đã không khởi động được. Tôi đang liên lạc với cứu hộ nhưng không được”, chị Hạnh nói.

Nhà kho của Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhận trông ô tô cho mọi người vì là nơi có vị trí cao nhất trong khu dân cư, nhưng vẫn bị nước tràn vào.

Ông Ngọc Ánh (bảo vệ) cho biết, nước ngập quá nóc xe. Toàn bộ vài chục chiếc từ ngoài sân vào tới trong kho đều bị ngâm trong nước những ngày qua.

Ông Ánh cũng chia sẻ thêm, sáng 9/10 các tuyến đường xung quanh còn ngập sâu nhưng khu vực này đã rút hết. Hiện chưa có chủ xe nào tới ngó vì còn bận chạy lũ ở nhà.

Chiếc Peugeot của anh Hoàng Mạnh Quân bị bám đầy bùn khi nước lũ tràn vào. Chủ xe đã liên lạc cứu hộ nhưng không bên nào nhận. “Tôi trả 3 triệu để thuê họ kéo về Hà Nội sửa chữa nhưng họ cáo lỗi vì quá nhiều xe hỏng, chưa thể xử lý kịp. Thôi tôi cứ vứt xe đấy, dọn dẹp ở nhà trước rồi tính sau”, anh Quân nói.

Hiện xe cứu hộ không đủ đáp ứng chuyên chở một số lượng lớn ô tô bị ngập nước tại Thái Nguyên trong ngày 9/10.