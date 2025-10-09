Trưa 9/10, nhiều nơi tại tỉnh Thái Nguyên vẫn còn chìm trong nước lũ.

Khu vực đường Hoàng Ngân, đường Xuân Hoà, thuộc tổ 26, phường Phan Đình Phùng là một trong những điểm ngập nặng, bị cô lập suốt 3 ngày qua.

Sáng 9/10, khi nước đã rút ở nhiều nơi nhưng phường Phan Đình Phùng vẫn ngập nặng, có nơi sâu tới 2m.

Bè chuối, thùng xốp được người dân ghép vào làm thuyền để di chuyển. Điều này chỉ thực hiện được vào sáng nay. Trước đó, bà con bị cô lập hoàn toàn.

Nước chưa rút hẳn, vẫn còn ngập sâu gần 1m nhưng nhiều người đã vội ra ngoài dọn dẹp rác và lau chùi nhà cửa.

Xe máy để trong nhà đã nổi lên sau 3 ngày ngập chìm dưới biển nước.

Trong lúc khó khăn, người dân thay phiên nhau lao động cật lực, dùng thuyền đi lấy nước sạch về chia sẻ để sinh hoạt.

Kéo hết đồ đạc trong văn phòng ra ngoài, anh Quang chia sẻ: "Văn phòng của tôi cao chỉ 1 tầng nên những ngày qua nước dâng ngập mái. Đồ đạc hỏng hết rồi, giờ vứt cả chứ nhặt nhạnh được gì đâu”.

Không chỉ đồ đạc bị ngập chìm tại chỗ, nhiều vật dụng còn bị trôi ra ngoài "lang thang" khắp nơi.

Chiếc tủ lạnh của gia đình chị Trần Thị Ngọc Điệp trôi từ trong nhà ra tới ngoài ngõ. Tới sáng nay, chị đi tìm kéo về nhà. Trẻ con trong nhà đã đi tránh lụt từ vài hôm trước, còn người lớn cố thủ xoay xở với các tình huống bất chợt. “Nước lên nhanh quá, tôi không kịp trở tay. Ti vi, tủ lạnh, máy giặt... tất cả đều ngâm nước”, chị nói.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh sống ngay cạnh công ty, nên khi nước lũ dâng ngập đến tầng 2, ông cùng các con đã sang công ty lánh nạn. Đêm đó, cả gia đình dắt nhau lội qua dòng nước ngập sâu, chỉ còn ngoi được đầu lên mặt nước. Sáng nay, ông mới có thời gian mở cửa kiểm tra các phòng làm việc để báo cáo tình hình, nhưng cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng tan hoang bên trong.

Toàn bộ máy tính, tài liệu đã phủ bùn. “Giờ ai cũng phải lo nhà cửa đã rồi mới tới cơ quan thu dọn được. Nhìn cảnh này mà thấy thương xót”, ông Ánh nói. Tương tự nhiều gia đình đi tránh lũ về cũng bật khóc khi nhìn cảnh tượng ở trong nhà khi đồ đạc bị hư hại hoàn toàn.

Suốt 3 ngày không ngủ chạy lụt từ nơi này sang nơi khác, bà Lan mệt mỏi, tức tưởi kể lại: “Không còn gì cả! Nhà tôi, mấy mẹ con phải ngồi trên mái nhà những ngày qua vừa lạnh vừa đói. Nước rút rồi, mất tất cả, mấy mẹ con lại làm lại từ đầu thôi”.

Hôm nay, các em nhỏ có nhà phía trong khu vực ngập sâu mới được lực lượng chức năng tiếp cận và đưa đi lánh nạn.