Tôi vừa thi và lấy GPLX được 4 tháng và cũng mới "tậu" một chiếc sedan vào tháng trước. Sắp tới là cái Tết đầu tiên tôi được tự lái chiếc xe của mình nên rất háo hức.

Dự định từ mùng 3 Tết, tôi sẽ lái xe đưa vợ và con gái 3 tuổi đi du xuân ở Mộc Châu (Sơn La) và một vài điểm du lịch Tây Bắc cùng nhóm bạn. Cả nhà đều mong chờ chuyến đi này, còn tôi xem đây là dịp để thử sức sau thời gian làm quen với xe.

Lái xe các cung đường dài, nhiều đèo dốc là thử thách đối với những tài xế mới. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Nhưng càng gần đến ngày xuất phát, tôi càng thấy bối rối, lo lắng. Trong mấy tháng vừa qua, tôi hầu như chỉ quen lái xe ở thành phố chứ chưa từng đi xa, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý khi đổ đèo, vượt xe lớn hay đi qua các khúc cua gấp như ở QL6. Là tài xế mới, tôi lo liệu mình có đủ an toàn để tự lái chở gia đình đi một hành trình dài như vậy.

Với một người mới lấy bằng như tôi, có nên tự lái đi Tây Bắc du xuân? Và nếu đi, tôi cần chuẩn bị những kỹ năng hay lưu ý gì để đảm bảo an toàn cho cả gia đình? Rất mong nhận được lời khuyên từ các chuyên gia và những người đã có kinh nghiệm.

Xin cảm ơn!

Độc giả Đăng Thành (Ô Chợ Dừa, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!