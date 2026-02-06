Dịp cận Tết, không khó có thể bắt gặp cảnh người dân chằng buộc lên nóc ô tô những cành đào, cành mận lấy từ vùng núi để mang về nhà. Tuy nhiên, hành động "mang Tết về nhà" tưởng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể khiến tài xế bị xử phạt nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Không ít tài xế chở cả "vườn đào" trên nóc xe từ vùng núi về thành phố để chơi Tết. Ảnh: Otofun

Theo tìm hiểu, Thông tư 39/2024/TT-BGTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ (Thông tư 39) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã có quy định rõ về việc chở đồ trên nóc xe.

Cụ thể, Điều 17 Thông tư 39 quy định về chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ như sau:

- Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

- Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe và không lớn hơn 20 m.

- Ô tô chở người không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài của xe và không được xếp hàng hóa, hành lý trên nóc xe (trừ trường hợp có thiết kế được cơ quan đăng kiểm chứng nhận) để đảm bảo an toàn giao thông.

Với quy định trên, việc chở bất cứ đồ đạc gì như thùng hàng, vali hay cành đào, cành mận... trên nóc xe ô tô là không được phép. Trừ trường hợp chiếc xe đó lắp giá nóc chở hàng và được cơ quan đăng kiểm chứng nhận.

Khi đó, phương tiện lưu thông phải đảm bảo hàng hóa được xếp đặt, chằng buộc chắc chắn, không gây nguy hiểm cho người và phương tiện xung quanh; hàng không được vượt quá kích thước cho phép của xe, không che khuất tầm nhìn của lái xe, đèn tín hiệu hay biển số.

Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có nêu rõ mức phạt đối với hành vi này.

Cụ thể, khi người điều khiển ô tô "sắp xếp, chằng buộc hành lý, hàng hóa không bảo đảm an toàn; để rơi hành lý, hàng hóa trên xe xuống đường; để hàng hóa trong khoang chở hành khách; chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe"... sẽ bị xử phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Ngoài nguy cơ bị xử phạt, các chuyên gia giao thông cảnh báo việc buộc đào lên nóc xe còn tạo lực cản gió lớn khi chạy tốc độ cao, dễ khiến xe mất ổn định hoặc làm bung dây chằng. Nóc xe cũng không được thiết kế để chịu tải trọng lớn, dễ biến dạng hoặc trầy xước nếu buộc dây không đúng kỹ thuật.

Các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, tài xế nên ưu tiên đặt cành đào hoặc cây cảnh bên trong xe, hoặc sử dụng xe có thùng như bán tải để vận chuyển. Nếu buộc trên nóc, cần có giá mui chuyên dụng, dây chằng đạt chuẩn và chỉ nên vận chuyển cành nhỏ, di chuyển với tốc độ thấp và kiểm tra dây buộc thường xuyên.

Việc “mang Tết về nhà” bằng những cành đào, cây quất là nét văn hóa đẹp, nhưng tài xế cần cân nhắc kích thước, cách chằng buộc và quy định pháp luật để đảm bảo hành trình đón Tết an toàn.

