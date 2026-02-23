Đền Cùng - Giếng Ngọc (Bắc Ninh) thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm bái trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nơi đây nổi tiếng với giếng nước trong mát ngoài trời, được tương truyền rằng ai thành tâm khấn nguyện sẽ được ban lộc, cầu được ước thấy. Vì vậy, mỗi dịp đầu năm, nhiều người lại tìm về đây xin lộc tài, cầu duyên và mong một năm mới bình an, may mắn.

Đây là giếng nước cổ nằm giữa khuôn viên đền, dẫn nguồn từ núi Kim Lĩnh, có hình bán nguyệt với diện tích khoảng 20m². Giếng gồm 11 bậc gạch, 4 bậc đá và 1 bậc gỗ lim sát mép nước.

Những ngày đầu xuân, do lượng du khách lên xuống đông, bậc gạch dễ trơn trượt nên ban quản lý bố trí dép lê có độ ma sát cao để phục vụ người dân, bảo đảm an toàn.

Nguyễn Linh (phải), đến từ Lạng Sơn cho biết đã tìm hiểu về Giếng Ngọc trước khi đến chiêm bái. Tin vào sự linh thiêng của ngôi đền, cô cất công tìm về để cầu duyên đầu năm.

“Tôi rửa mặt bằng nước giếng, mong sáng mắt, sáng tâm để năm nay chọn được người phù hợp kết đôi”, Linh chia sẻ.

Nhiều người mang theo chai lọ, bình chứa, xô chậu… để múc nước, thậm chí đem về nhà gội đầu hoặc chia cho người thân. Ban quản lý khuyến cáo, do dưới giếng có nuôi 3 “cá ông” lớn, để bảo đảm vệ sinh, người dân chỉ nên rửa tay, rửa mặt và không uống trực tiếp nước giếng.

Tuy vậy, một số du khách vẫn trực tiếp uống nước ngay sau khi múc từ giếng lên. Người phụ nữ này cho biết bà cảm nhận nước rất ngọt và mát.

Một số du khách nữ không ngần ngại tát nước lên đầu, lên mặt để xin khai tâm, sáng dạ.

Sau khi ra giếng thiêng, nhiều bạn trẻ tự tin vào rút quẻ đầu năm mới và sảng khoái vì quẻ bói phán tình duyên êm đẹp.