Người dân và du khách quốc tế nườm nượp đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) chiều mùng 2 Tết để tham quan, xin chữ thư pháp...

Không chỉ cùng gia đình du xuân, tham quan di tích, nhiều bạn trẻ tìm về nơi đây để dâng lễ, xin chữ đầu năm, gửi gắm ước nguyện thi cử hanh thông.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những di tích lịch sử và văn hóa quan trọng bậc nhất tại Hà Nội. Đây không chỉ là ''trường đại học đầu tiên'' của Việt Nam mà còn là biểu tượng cho truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Năm nay, hoạt động xin chữ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám được tổ chức rất trật tự. Người dân xếp hàng mua giấy và nhận số thứ tự, sau đó kiên nhẫn chờ đến lượt để xin chữ thư pháp từ các ông đồ.

Một ông đồ đang viết những nét chữ cứng cáp lên tờ giấy đỏ.

Em Nguyễn Minh Quốc cùng bố và chị gái đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ “đăng khoa”. Minh Quốc chia sẻ, chữ này mang ý nghĩa ghi danh bảng vàng khoa cử, cũng là niềm kỳ vọng lớn của em trước kỳ thi đại học sắp tới. Em mong đạt kết quả tốt để trúng tuyển vào ngôi trường quân đội mà mình hằng ước mơ.

Sau khi xin chữ, nhiều sĩ tử mang theo bút, vở đến trước ban thờ ''vạn thế sư biểu'' Chu Văn An thành tâm cầu nguyện thi cử đỗ đạt.

Nhiều người dùng ngón tay “viết thầm” lên tường ở khu vực phía sau tượng thầy Chu Văn An như để gửi gắm nguyện vọng.

Du khách dạo quanh khuôn viên Văn Miếu – Quốc Tử Giám để lựa chọn những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.