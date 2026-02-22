Trong ngày khai hội chùa Hương Xuân 2026, dòng người đổ về động Hương Tích rất đông, các lối lên xuống đều chật kín dù trời mưa.

Từ sáng tinh mơ mùng 6 Tết, dù trời mưa, những chuyến đò từ bến Yến vẫn tấp nập chở du khách về Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Nội) trẩy hội, cầu năm mới sức khỏe, bình an.

6h sáng, lối lên đã tấp nập người.

Khu vực lên cáp treo đông kín người. Nhiều du khách cho biết họ lựa chọn đi cáp treo do thời tiết mưa, đường trơn trượt.

Lối vào động Hương Tích đã ken kín người dù mới 7h sáng.

Khu vực bên trong chật kín người dân đứng làm lễ.

Người dân thành tâm kính bái, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.

Nhiều người hứng nước từ trần động với ước mong năm mới nhiều sức khỏe, may mắn. Anh Hoàng Văn Điệp (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, để lên được động Hương Tích từ sớm, anh đã có mặt tại bến cáp treo từ 2h sáng.

Một số người sờ nhũ đá và thành tâm bái lễ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hành hương tăng cao, gần 4.000 chiếc đò đã được huy động tại bến.