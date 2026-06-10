Từ nay đến ngày 12/6, TPHCM sẽ tập trung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau đó, ngày 13/6, hội đồng thi sẽ tiến hành hồi phách, nhập dữ liệu điểm. Dự kiến, điểm thi lớp 10 sẽ được công bố ngay sau khi hoàn tất các bước kỹ thuật này.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong ngày 1 và 2/6. Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn thành phố có 169.602 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có 151.269 em đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi chuyên.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của thành phố đạt hơn 118.000 học sinh.