Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM từ ngày 12/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026. Như vậy, học sinh sẽ được nghỉ 11 ngày liên tục.

Đáng chú ý, ngày 12/2/2026 rơi vào giữa tuần. Trường hợp các cơ sở giáo dục đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình học, hiệu trưởng có thể chủ động bố trí cho học sinh nghỉ sớm thêm 3 ngày, từ 9 đến 11/2/2026. Nếu được áp dụng, học sinh TPHCM có thể nghỉ Tết từ ngày 22 tháng Chạp, tổng cộng 14 ngày.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo khung kế hoạch năm học do UBND TPHCM ban hành, học kỳ II bắt đầu từ ngày 19/1/2026, đảm bảo đủ 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác; năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026. Việc xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS sẽ diễn ra trước ngày 30/6/2026.

Cũng theo kế hoạch, việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM sẽ được hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

UBND TPHCM cũng quy định ngày nghỉ lễ, Tết của học sinh được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn trong năm. Trường hợp ngày nghỉ trùng vào cuối tuần, học sinh sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, đảm bảo đúng quy định và tiến độ chương trình. Thời gian nghỉ phép của giáo viên được thực hiện trong kỳ nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ trong năm học, tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị.