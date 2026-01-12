Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM bắt đầu triển khai kế hoạch rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ tuyển sinh với các mốc thời gian và quy định cụ thể cho từng giai đoạn. Đây cũng là kỳ tuyển sinh đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Sở GD-ĐT, việc tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 của gần 2.100 trường mầm non, tiểu học, THCS tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Sở GD-ĐT yêu cầu 100% trẻ trong độ tuổi tuyển sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS phải có hồ sơ dữ liệu đầy đủ, chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Các mốc thời gian rà soát dữ liệu

Từ ngày 14/1: Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn trực tuyến cho UBND các phường, xã, đặc khu về quy trình rà soát và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Từ ngày 15/1 đến 2/2: UBND phường, xã, đặc khu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tập huấn các đơn vị liên quan và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn.

Trang tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM.

Trong giai đoạn này, các trường mầm non, tiểu học, THCS rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh cuối cấp trên cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ: https://csdl.hcm.edu.vn; xác thực thông tin định danh học sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng bộ dữ liệu học sinh cuối cấp sang hệ thống tuyển sinh đầu cấp và thông báo tài khoản đăng nhập cho phụ huynh.

Từ ngày 3/2 đến 3/3, phụ huynh thực hiện rà soát thông tin con em trên trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trong thời gian này, các trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh thông tin học sinh (nếu có). UBND phường, xã, đặc khu cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của các cơ sở giáo dục thường xuyên lên hệ thống tuyển sinh. Phụ huynh của hai nhóm đối tượng này cần đặc biệt lưu ý kiểm tra thông tin.

Từ ngày 4/3 đến 9/3, Sở GD-ĐT tổng hợp danh sách trẻ dự kiến vào lớp 1 và học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2026-2027, gửi UBND phường, xã, đặc khu để rà soát, xác nhận. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trình UBND TPHCM phê duyệt.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu UBND 168 phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng công an cùng cấp rà soát thông tin trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, đặc biệt là thông tin “nơi ở hiện tại” trên VNeID của phụ huynh.

UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm cập nhật danh sách các đối tượng này lên hệ thống và thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp.

Ngành giáo dục TPHCM nhấn mạnh: Nếu phụ huynh không rà soát hoặc không xác nhận thông tin đúng thời hạn, hệ thống sẽ mặc định phụ huynh chấp thuận toàn bộ dữ liệu hiện có và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh. Các yêu cầu điều chỉnh thông tin về nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, trừ trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành khác hoặc có lý do chính đáng, được ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.